Я не могла пошевелиться. Что такое сонный паралич и кто сталкивается со страшными галлюцинациями по ночам

„В этот момент вы думаете, что проснулись, но на самом деле это сон, хотя происходящее в нем очень реально. При этом вы не можете ни двигаться, ни говорить“, — рассказывает Патриция, которая периодически страдает от сонного паралича. В интернете можно найти довольно много страшных историй о том, что человек видит и чувствует, столкнувшись с подобным опытом. Но почему для одних это регулярное явление, а для других — просто истории, в которые не хочется верить?