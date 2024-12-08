08.12.2024, 09:30
Я не могла пошевелиться. Что такое сонный паралич и кто сталкивается со страшными галлюцинациями по ночам(1)
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„В этот момент вы думаете, что проснулись, но на самом деле это сон, хотя происходящее в нем очень реально. При этом вы не можете ни двигаться, ни говорить“, — рассказывает Патриция, которая периодически страдает от сонного паралича. В интернете можно найти довольно много страшных историй о том, что человек видит и чувствует, столкнувшись с подобным опытом. Но почему для одних это регулярное явление, а для других — просто истории, в которые не хочется верить?
О том, что такое сонный паралич, как с ним бороться и почему он возникает, рассказывает Delfi Life невролог Сандра Свилпе.
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