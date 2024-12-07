Рецепты
07.12.2024, 09:30

РЕЦЕПТ | Рискнете попробовать? Суши с кровяными колбасками - традиционное эстонское рождественское блюдо в японском стиле

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Суши с кровяными колбасками - интересное сочетание на праздники!
Суши с кровяными колбасками - интересное сочетание на праздники!
ФОТО: Vallo Kruuser

Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн советует в этом году немного отступить от традиций. Необычные гастрономические впечатления на праздники гарантируют кровяная колбаса, квашеная капуста и запеченная курица в форме суши.

Суши с кровяной колбасой

(4 порции, 32 шт.)

Вам потребуется:

  • 1 упаковка кровяных колбасок Nõo с мухуским хлебом (Nõo Verivorstid Muhu leivaga)

  • 250 г риса для суши

  • 0,5 л воды

  • 35 г рисового уксуса

  • 25 г рисового вина (мирина)

  • 3 г соли

  • 12 г сахара

  • 4 листа нори

  • 200 г квашеной капусты с тмином

  • 100 г брусничного варенья

  • 30 г соевого соуса

  • а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка

Суши с кровяной колбасой

Рис промойте в холодной воде не менее 7 раз, а затем переложите в кастрюлю и залейте 0,5 л холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 15 минут, пока полностью не впитается вода. После оставьте потомиться под крышкой еще на 5–10 минут.

Смешайте рисовый уксус, рисовое вино, соль и сахар. По желанию можно подогреть смесь, чтобы сахар и соль лучше растворились. Сбрызните слегка остывший рис уксусной смесью и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.

На сковороде разогрейте растительное масло или другой жир, и поджарьте кровяные колбаски до хрустящей корочки.

Оберните бамбуковый коврик пищевой пленкой, чтобы к нему не прилипал рис. Положите на коврик лист нори. Смочите руки водой и равномерно распределите по листу нори четверть всего риса. Переверните лист нори рисом вниз.

Суши с кровяной колбасой

По краю листа нори с рисом выложите кислую капусту и разрезанные пополам кровяные колбаски. Плотно сверните рулетом.

Смочите нож водой и нарежьте получившийся рулет на 8 ломтиков. На каждый ломтик положите немного брусничного варенья. Подавайте с соевым соусом.

Суши с румяным запеченным бройлером

(4 порции, 32 шт.)

Вам потребуется:

  • 250–300 г румяного запеченного бройлера (Nõo Kuldne ahjubroiler)

  • 250 г риса для суши

  • 0,5 л воды

  • 35 г рисового уксуса

  • 25 г рисового вина (мирина)

  • 3 г соли

  • 12 г сахара

  • 4 листа нори

  • 150 г плавленого или сливочного сыра

  • 100 г яблока (кисловатого „Гренни Смит“ или другого зимнего сорта по вкусу)

  • 30 г соевого соуса

  • а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка

Суши с румяным запеченным бройлером

Рис промойте в холодной воде не менее 7 раз, а затем переложите в кастрюлю и залейте 0,5 л холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 15 минут, пока полностью не впитается вода. После оставьте потомиться под крышкой еще на 5–10 минут.

Смешайте рисовый уксус, рисовое вино, соль и сахар. По желанию можно подогреть смесь, чтобы сахар и соль лучше растворились. Сбрызните слегка остывший рис уксусной смесью и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.

В качестве начинки используйте остывшее мясо бройлера, запеченного накануне.

Оберните бамбуковый коврик пищевой пленкой. Положите на коврик лист нори. Смочите руки водой и равномерно распределите по листу нори четверть всего риса.

По краю листа нори с рисом выложите плавленый или сливочный сыр, а поверх него – нарезанное на полоски яблоко и измельченное мясо бройлера. Плотно сверните рулетом.

Смочите нож водой и нарежьте получившийся рулет на 8 ломтиков. Подавайте с соевым соусом.

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