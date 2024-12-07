РЕЦЕПТ | Рискнете попробовать? Суши с кровяными колбасками - традиционное эстонское рождественское блюдо в японском стиле

Суши с кровяной колбасой

(4 порции, 32 шт.)

Вам потребуется:

1 упаковка кровяных колбасок Nõo с мухуским хлебом (Nõo Verivorstid Muhu leivaga)

250 г риса для суши

0,5 л воды

35 г рисового уксуса

25 г рисового вина (мирина)

3 г соли

12 г сахара

4 листа нори

200 г квашеной капусты с тмином

100 г брусничного варенья

30 г соевого соуса

а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка

Рис промойте в холодной воде не менее 7 раз, а затем переложите в кастрюлю и залейте 0,5 л холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 15 минут, пока полностью не впитается вода. После оставьте потомиться под крышкой еще на 5–10 минут.

Смешайте рисовый уксус, рисовое вино, соль и сахар. По желанию можно подогреть смесь, чтобы сахар и соль лучше растворились. Сбрызните слегка остывший рис уксусной смесью и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.

На сковороде разогрейте растительное масло или другой жир, и поджарьте кровяные колбаски до хрустящей корочки.

Оберните бамбуковый коврик пищевой пленкой, чтобы к нему не прилипал рис. Положите на коврик лист нори. Смочите руки водой и равномерно распределите по листу нори четверть всего риса. Переверните лист нори рисом вниз.

По краю листа нори с рисом выложите кислую капусту и разрезанные пополам кровяные колбаски. Плотно сверните рулетом.

Смочите нож водой и нарежьте получившийся рулет на 8 ломтиков. На каждый ломтик положите немного брусничного варенья. Подавайте с соевым соусом.

Суши с румяным запеченным бройлером

(4 порции, 32 шт.)

Вам потребуется:

250–300 г румяного запеченного бройлера (Nõo Kuldne ahjubroiler)

250 г риса для суши

0,5 л воды

35 г рисового уксуса

25 г рисового вина (мирина)

3 г соли

12 г сахара

4 листа нори

150 г плавленого или сливочного сыра

100 г яблока (кисловатого „Гренни Смит“ или другого зимнего сорта по вкусу)

30 г соевого соуса

а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка