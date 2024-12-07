РЕЦЕПТ | Рискнете попробовать? Суши с кровяными колбасками - традиционное эстонское рождественское блюдо в японском стиле(25)
Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн советует в этом году немного отступить от традиций. Необычные гастрономические впечатления на праздники гарантируют кровяная колбаса, квашеная капуста и запеченная курица в форме суши.
Суши с кровяной колбасой
(4 порции, 32 шт.)
Вам потребуется:
1 упаковка кровяных колбасок Nõo с мухуским хлебом (Nõo Verivorstid Muhu leivaga)
250 г риса для суши
0,5 л воды
35 г рисового уксуса
25 г рисового вина (мирина)
3 г соли
12 г сахара
4 листа нори
200 г квашеной капусты с тмином
100 г брусничного варенья
30 г соевого соуса
а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка
Рис промойте в холодной воде не менее 7 раз, а затем переложите в кастрюлю и залейте 0,5 л холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 15 минут, пока полностью не впитается вода. После оставьте потомиться под крышкой еще на 5–10 минут.
Смешайте рисовый уксус, рисовое вино, соль и сахар. По желанию можно подогреть смесь, чтобы сахар и соль лучше растворились. Сбрызните слегка остывший рис уксусной смесью и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.
На сковороде разогрейте растительное масло или другой жир, и поджарьте кровяные колбаски до хрустящей корочки.
Оберните бамбуковый коврик пищевой пленкой, чтобы к нему не прилипал рис. Положите на коврик лист нори. Смочите руки водой и равномерно распределите по листу нори четверть всего риса. Переверните лист нори рисом вниз.
По краю листа нори с рисом выложите кислую капусту и разрезанные пополам кровяные колбаски. Плотно сверните рулетом.
Смочите нож водой и нарежьте получившийся рулет на 8 ломтиков. На каждый ломтик положите немного брусничного варенья. Подавайте с соевым соусом.
Суши с румяным запеченным бройлером
(4 порции, 32 шт.)
Вам потребуется:
250–300 г румяного запеченного бройлера (Nõo Kuldne ahjubroiler)
250 г риса для суши
0,5 л воды
35 г рисового уксуса
25 г рисового вина (мирина)
3 г соли
12 г сахара
4 листа нори
150 г плавленого или сливочного сыра
100 г яблока (кисловатого „Гренни Смит“ или другого зимнего сорта по вкусу)
30 г соевого соуса
а также – бамбуковый коврик и пищевая пленка
Рис промойте в холодной воде не менее 7 раз, а затем переложите в кастрюлю и залейте 0,5 л холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 15 минут, пока полностью не впитается вода. После оставьте потомиться под крышкой еще на 5–10 минут.
Смешайте рисовый уксус, рисовое вино, соль и сахар. По желанию можно подогреть смесь, чтобы сахар и соль лучше растворились. Сбрызните слегка остывший рис уксусной смесью и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.
В качестве начинки используйте остывшее мясо бройлера, запеченного накануне.
Оберните бамбуковый коврик пищевой пленкой. Положите на коврик лист нори. Смочите руки водой и равномерно распределите по листу нори четверть всего риса.
По краю листа нори с рисом выложите плавленый или сливочный сыр, а поверх него – нарезанное на полоски яблоко и измельченное мясо бройлера. Плотно сверните рулетом.
Смочите нож водой и нарежьте получившийся рулет на 8 ломтиков. Подавайте с соевым соусом.