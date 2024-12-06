Известный скандинавский бренд одежды уходит из Эстонии: магазин в Таллинне закрывается

Вчера компания разослала своим постоянным клиентам в Эстонии письмо, в котором сообщалось, что в конце года бренд одежды навсегда закроет свой магазин.

По словам Пирета Раясалу, представителя Noa Noa в Эстонии, не нужно искать сложных причин для закрытия. После банкротства бывшей материнской компании у бренда Noa Noa появились новые владельцы, которые продолжат производить и распространять одежду под маркой Noa Noa.

„В то же время они решили кардинально перестроить бизнес-модель Noa Noa, и в будущем розничные магазины перестанут быть для них приоритетом, как в Дании, так и в других странах“, - пояснила Раясалу.

В прошлом году оборот Noa Noa OÜ составил 186 203 евро, а чистая прибыль - 45 289 евро. По сравнению с прошлым годом оборот снизился на 28%.

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