В торговом центре Nautica в Таллинне открылся новый магазин косметики и товаров для красоты
В центре Nautica продолжила расширение в Эстонии международная сеть магазинов товаров красоты и парфюмерии премиум-класса Douglas, открыв на площади 200 квадратных метров свой седьмой магазин. Новый магазин Douglas был официально открыт 5 декабря.
„В 2023 году мы открыли два новых магазина, в этом году – еще два. Активное расширение планируется продолжить и в 2025 году, чтобы еще больше укрепить свои позиции и узнаваемость бренда Douglas на эстонском рынке“, — сказала руководитель по маркетингу Douglas в Эстонии Сийе Хинт. — „Douglas — это первое в Европе комплексное предприятие по продаже косметических товаров премиум-класса, и мы хотим, чтобы сеть Douglas стала первой и на эстонском рынке“.
Совершенно новый магазин Douglas, открытый в центре Nautica, соответствует последним тенденциям дизайна интерьера бренда и предлагает просторную и роскошную торговую среду. „Кроме того, уникальность магазина Nautica заключается в том, что он имеет два входа и самую большую площадь витрин среди всех магазинов Douglas в Эстонии“, — сказала Сийе Хинт.
Магазин специализируется на эксклюзивной косметике, средствах по уходу за кожей и волосами, а также парфюмерии, в том числе – нишевой. В магазине представлен широкий выбор косметических брендов премиум-класса, таких как Yves Saint Laurent, Lancôme, Estée Lauder, Kylie Cosmetics, Anastasia Bevery Hills, а также трендовых брендов, таких как Sol De Janeiro и The Ordinary.
По словам Хинт, новый магазин Douglas открылся именно в Nautica из-за уникального расположения центра. „Центр Nautica находится в непосредственной близости от центра Таллинна и порта, и это дает прекрасную возможность укрепить позицию бренда Douglas как на местном рынке, так и повысить узнаваемость бренда Douglas среди туристов, посещающих Эстонию, особенно среди финских и шведских клиентов“, — добавила Сийе Хинт.
По словам руководителя центра Nautica Теаны Башкирцевой, новый и модный магазин косметики определенно принесет дополнительную пользу клиентам центра, а у любителей красоты и покупателей, любящих приятный образ жизни, будет еще больше причин приходить за покупками в Nautica, ведь теперь их ждет более тысячи квадратных метров торговых площадей косметической продукции.
„С приходом Douglas наш ассортимент косметических и парфюмерных брендов значительно расширился, предлагая клиентам новый уровень качества и впечатлений. Скоро начнется праздничная пора, а что может быть лучшим подарком для близких, чем товары, которые поднимут настроение и дадут возможность побаловать себя в конце года“, - сказала Теана Башкирцева.
Douglas со своей 110-летней историей является крупнейшим в Европе ритейлером парфюмерии и косметики с сетью из более чем 1200 косметических магазинов. В магазинах Douglas работают профессионалы в области красоты, которые знают, как помочь и проконсультировать клиентов по вопросам парфюмерии, косметики, ухода за кожей и волосами, предлагая индивидуальное обслуживание и широкий ассортимент товаров.
Центр Nautica имеет арендуемую площадь 18 500 м², на которой расположено около 60 различных магазинов, а с декабря этого года приехавших на автомобиле ждет удобная безбарьерная парковка. Ежегодно центр Nautica, расположенный вблизи центра города и порта, посещает более 3 миллионов человек.