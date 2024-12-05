Мода и стиль
05.12.2024, 11:36

Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: действительно ли модный в этом сезоне винный цвет визуально старит?

 
Etro
Etro
ФОТО: firstVIEW/Shutterstock | Vida Press

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем все о писке сезона - винном цвете.

ВОПРОС: Винный - один из моих любимых цветов с тех пор, как я была подростком. Однако в последнее время я стала чувствовать себя неловко, надевая его. Оглядываясь вокруг, мне кажется, что, по крайней мере, среди оттенков верхней одежды, в Эстонии его носят почти исключительно люди среднего и старшего возраста. Что же это такое? Я не хочу преждевременно причислять себя к старухам, но цвет мне нравится.

Яне, 40

КАРОЛИН КУУЗИК: Винно-красный - самый модный цвет в этом сезоне! Как не выглядеть в нем старше? Все зависит от силуэта и материала. Если они модные, то вещи винного цвета выглядят более молодежно. Среди самых модных материалов сезона выделяются вельвет, кожа или искусственная кожа и сатин. Выбор модных силуэтов включает драпировку, подчеркнутые плечи, широкие брюки и расширенные плечи. Силуэты прямого кроя также выглядят современно. Винный цвет обретает новую жизнь, если его сочетать с холодным оттенком, например, небесно-голубым. Ваш любимый цвет можно носить также просто в виде колготок, сапогов или сумки. Тем более что модные бренды сейчас предлагают множество аксессуарами винно-красного цвета.

РУБАШКА 104.30 Lauren Ralph Lauren, boozt.com
ЮБКА 160.- Baum und Pferdgarten, boozt.com

КОЛГОТКИ 23.20 Swedish Stockings, boozt.com
САПОГИ 160.- Vagabond, boozt.com

ПЛАТЬЕ 116.35 Gestuz, boozt.com

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