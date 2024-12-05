Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: действительно ли модный в этом сезоне винный цвет визуально старит?

ВОПРОС: Винный - один из моих любимых цветов с тех пор, как я была подростком. Однако в последнее время я стала чувствовать себя неловко, надевая его. Оглядываясь вокруг, мне кажется, что, по крайней мере, среди оттенков верхней одежды, в Эстонии его носят почти исключительно люди среднего и старшего возраста. Что же это такое? Я не хочу преждевременно причислять себя к старухам, но цвет мне нравится.