Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: действительно ли модный в этом сезоне винный цвет визуально старит?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем все о писке сезона - винном цвете.
ВОПРОС: Винный - один из моих любимых цветов с тех пор, как я была подростком. Однако в последнее время я стала чувствовать себя неловко, надевая его. Оглядываясь вокруг, мне кажется, что, по крайней мере, среди оттенков верхней одежды, в Эстонии его носят почти исключительно люди среднего и старшего возраста. Что же это такое? Я не хочу преждевременно причислять себя к старухам, но цвет мне нравится.
Яне, 40
КАРОЛИН КУУЗИК: Винно-красный - самый модный цвет в этом сезоне! Как не выглядеть в нем старше? Все зависит от силуэта и материала. Если они модные, то вещи винного цвета выглядят более молодежно. Среди самых модных материалов сезона выделяются вельвет, кожа или искусственная кожа и сатин. Выбор модных силуэтов включает драпировку, подчеркнутые плечи, широкие брюки и расширенные плечи. Силуэты прямого кроя также выглядят современно. Винный цвет обретает новую жизнь, если его сочетать с холодным оттенком, например, небесно-голубым. Ваш любимый цвет можно носить также просто в виде колготок, сапогов или сумки. Тем более что модные бренды сейчас предлагают множество аксессуарами винно-красного цвета.