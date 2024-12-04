ПРИЗНАНИЕ | „Рождество для меня утомительно, но мое желание побыть в одиночестве в праздники заставляет людей чувствовать себя неловко“

„Когда я говорю людям, что проведу Рождество в одиночестве, обычно происходит одно из двух: они либо любезно приглашают меня провести праздники у них дома, либо смотрят на меня так, будто я только что сказала, что мне осталось жить всего несколько недель. Очень мило, что людям не все равно, но в то же время странно, что мое желание побыть одной на праздники вызывает у людей дискомфорт.