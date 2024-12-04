ПРИЗНАНИЕ | „Рождество для меня утомительно, но мое желание побыть в одиночестве в праздники заставляет людей чувствовать себя неловко“
Наступил декабрь, и праздники уже не за горами. Рождество - это время единения: дети навещают родителей, родственники собираются вместе и устраивают семейные посиделки. Иногда может быть сложно понять, почему человек, у которого есть возможность провести Рождество с родными, хочет отказаться от этого и остаться в одиночестве. Но героиня следующей истории хочет именно этого - и другим советует.
„Когда я говорю людям, что проведу Рождество в одиночестве, обычно происходит одно из двух: они либо любезно приглашают меня провести праздники у них дома, либо смотрят на меня так, будто я только что сказала, что мне осталось жить всего несколько недель. Очень мило, что людям не все равно, но в то же время странно, что мое желание побыть одной на праздники вызывает у людей дискомфорт.