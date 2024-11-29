Рецепт к первому воскресенью Адвента: чипсы из кровяного колобка с брусничным йогуртом

150 г пшеничных зародышей (можно заменить панировочными сухарями, дробленой кукурузой, ржаной мукой или другой крошкой/мукой из злаков)

Кровяной колобок нарежьте на тонкие ломтики толщиной около 3 мм. Яйца взбейте, добавьте немного соли и перца. По желанию можно также добавить любимой зелени.

Запанируйте ломтики кровяного колобка: обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и, наконец, дополнительно обваляйте в пшеничных зародышах или другой панировке. Пожарьте ломтики в разогретом до 170 °C растительном масле или запеките в аэрогриле либо духовке до золотистой корочки.