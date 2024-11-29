Рецепт к первому воскресенью Адвента: чипсы из кровяного колобка с брусничным йогуртом
В ожидании праздников технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн приготовил удивительную закуску из кровяного колобка, которой не откажутся похрустеть и дети.
Для чипсов вам потребуется:
кровяной колобок Nõo со сливочным маслом
2 яйца
50 г муки
150 г пшеничных зародышей (можно заменить панировочными сухарями, дробленой кукурузой, ржаной мукой или другой крошкой/мукой из злаков)
150 г греческого йогурта
100 г брусничного варенья
Кровяной колобок нарежьте на тонкие ломтики толщиной около 3 мм. Яйца взбейте, добавьте немного соли и перца. По желанию можно также добавить любимой зелени.
Запанируйте ломтики кровяного колобка: обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и, наконец, дополнительно обваляйте в пшеничных зародышах или другой панировке. Пожарьте ломтики в разогретом до 170 °C растительном масле или запеките в аэрогриле либо духовке до золотистой корочки.
Смешайте греческий йогурт с брусничным вареньем. Подавайте чипсы из кровяного колобка горячими или холодными с йогуртовым соусом.