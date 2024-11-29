ФОТО | Будто сделаны из угля: эстонский бренд одежды Iris Janvier представил стильную коллекцию керамики
Эстонский бренд одежды Iris Janvier представил свою керамическую коллекцию „Süsi“, в переводе с эстонского „Уголь“, созданную в сотрудничестве с художницей по керамике Марией Ким. Посыл коллекции - привнести в повседневную жизнь больше домашнего тепла, значимых предметов и „медленной“ красоты.
Iris Janvier хочет показать, что это не просто модная компания, которая фокусируется на создании долговечной одежды. Сегодня бренд стремится предложить различные элементы для стиля жизни.
В дополнение к предыдущим коллаборациям с различными дизайнерами ювелирных украшений и аксессуаров, теперь бренд дошел и до домашней керамики, которая, как и все предыдущие коллаборации, воплощает основные ценности и эстетику Iris Janvier.
Вдохновением для создания коллекции, как уже следует из названия, послужил древесный уголь - материал, символизирующий тепло домашнего очага и близость природы. Каждый предмет вылеплен из черной глины с необработанной поверхностью, напоминающей текстуру обугленного дерева. Внутри посуда покрыта глазурью, обеспечивающей контраст мягкости и блеска, а также функциональную практичность.
Неглазурованная внешняя поверхность в своей аутентичности рассказывает историю о природной красоте и тепле прикосновений, привнося их в любой дом с помощью керамики. Коллекция состоит из четырех уникальных дизайнов - двух ваз, кувшина для воды и чаши для фруктов.
Все они выполнены вручную местной художницей по керамике Марией Ким, чьи работы отражают силу и первозданность природы, сочетая современный дизайн с глубоким чувством материалов. Каждая из ее работ передает глубокую связь между природой и человеческой душой, приглашая зрителя остановиться, посмотреть и прочувствовать.
Каждая вещь в коллекции выпущена ограниченным тиражом - всего 15 штук, что подчеркивает ее особенность и дает возможность стать частью чего-то поистине уникального. Все изделия подписаны художницей.