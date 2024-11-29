ФОТО | Будто сделаны из угля: эстонский бренд одежды Iris Janvier представил стильную коллекцию керамики

Iris Janvier хочет показать, что это не просто модная компания, которая фокусируется на создании долговечной одежды. Сегодня бренд стремится предложить различные элементы для стиля жизни.

В дополнение к предыдущим коллаборациям с различными дизайнерами ювелирных украшений и аксессуаров, теперь бренд дошел и до домашней керамики, которая, как и все предыдущие коллаборации, воплощает основные ценности и эстетику Iris Janvier.

Вдохновением для создания коллекции, как уже следует из названия, послужил древесный уголь - материал, символизирующий тепло домашнего очага и близость природы. Каждый предмет вылеплен из черной глины с необработанной поверхностью, напоминающей текстуру обугленного дерева. Внутри посуда покрыта глазурью, обеспечивающей контраст мягкости и блеска, а также функциональную практичность.

Неглазурованная внешняя поверхность в своей аутентичности рассказывает историю о природной красоте и тепле прикосновений, привнося их в любой дом с помощью керамики. Коллекция состоит из четырех уникальных дизайнов - двух ваз, кувшина для воды и чаши для фруктов.

Все они выполнены вручную местной художницей по керамике Марией Ким, чьи работы отражают силу и первозданность природы, сочетая современный дизайн с глубоким чувством материалов. Каждая из ее работ передает глубокую связь между природой и человеческой душой, приглашая зрителя остановиться, посмотреть и прочувствовать.

Каждая вещь в коллекции выпущена ограниченным тиражом - всего 15 штук, что подчеркивает ее особенность и дает возможность стать частью чего-то поистине уникального. Все изделия подписаны художницей.

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