Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет на зиму: какие самые стильные перчатки и шарфы в этом сезоне?

КАРОЛИН КУУЗИК: Если вы думали, что все шарфы на одно лицо и что вариаций кроя нет, то тенденции этой зимы доказывают, что это не так. Одна из интересных форм шарфа, которая сейчас в моде, происходит от большой треугольной шали. Помимо треугольных удлиненных шарфов, в моде леопардовые принты и квадраты, которые также перекочевали на шарфы. Поскольку мода особенно предана прошлому, все, что традиционно и может быть названо „старым добрым“, является сейчас особо стильным. В этом духе, например, стоит отдать предпочтение вязаным узорам и спокойным узорам в стиле ретро. Мода на бохо вернула в моду кожаные перчатки и варежки.