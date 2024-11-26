Шесть ужасно дорогих и совершенно абсурдных брендовых вещей: дырявые колготки и стоптанные кеды за пару сотен евро

Мода - это не просто одежда, которую вы носите, чтобы прикрыть свое тело. Это целое искусство, которое может вдохновлять, удивлять, а иногда и шокировать. Последнее особенно часто случается, когда вы смотрите на ценник диковинной вещицы, но давайте помнить - вкусы бывают разные. Как и бюджет на модные покупки!