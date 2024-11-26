26.11.2024, 12:12
Шесть ужасно дорогих и совершенно абсурдных брендовых вещей: дырявые колготки и стоптанные кеды за пару сотен евро(2)
ФОТО: | Scanpix
Мода - это не просто одежда, которую вы носите, чтобы прикрыть свое тело. Это целое искусство, которое может вдохновлять, удивлять, а иногда и шокировать. Последнее особенно часто случается, когда вы смотрите на ценник диковинной вещицы, но давайте помнить - вкусы бывают разные. Как и бюджет на модные покупки!
Несколько лет назад модный дом Gucci выпустил пару порванных колготок по цене 190 долларов. Кстати, даже последняя пара была распродана. В следующий раз, когда вы выбросите пару порванных колготок, подумайте еще раз - некоторые люди заплатили большие деньги, чтобы носить такую модную вещь.
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