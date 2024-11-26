Как сбивать температуру у малышей в домашних условиях – то, что должен знать каждый молодой родитель

Повышенную температуру у ребенка следует сбивать с 38 градусов. „Самое главное при этом — давать ребенку много прохладного питья и в этом случае вода является лучшим выбором, но также подойдут соки, или в крайнем случае даже лимонад, если ребенок больше ничего не хочет“, — объясняет провизор Центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк.

„Также на ребенке не должно быть много одежды и больного нельзя укрывать толстым одеялом. Подгузник тоже следует снять, потому что он препятствует теплоотдаче“, - рекомендует Сокк и добавляет, что для снижения температуры можно положить на лоб прохладное полотенце и натереть тело ребенка прохладной, но не холодной водой. „Вода должна быть около 36-37 градусов. Слишком холодная вода может даже ухудшить самочувствие ребенка“, — отмечает аптекарь.

Сокк подчеркивает, что на грудь или подошвы ребенка с повышенной температурой ни в коем случае не следует наносить согревающие мази, такие как гусиный жир. Также многие родители слышали о носках, пропитанных водкой, как о средстве для снижения температуры, но, по словам провизора, это средство не всегда подходит. „Если у ребенка холодные руки и ноги, то носки с водкой использовать нельзя. В остальном этот метод совершенно не опасен, но не менее эффективно обтирание тела прохладной водой. Водка очень сушит кожу ребенка, поэтому к этому способу сбивания температуры скорее не стоит прибегать“, - поясняет она.

Когда нужно обращаться к врачу?

„Если ребенок вялый, его рвет, появляется сыпь или температура не спадает даже после приема лекарств, то обязательно следует обратиться к врачу“, — говорит аптекарь. Особого внимания требуют ситуации, когда у ребенка температура поднимается выше 39 градусов и не снижается, несмотря на домашние лечебные средства.