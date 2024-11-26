Как сбивать температуру у малышей в домашних условиях – то, что должен знать каждый молодой родитель
Повышенная температура у ребенка является естественной защитной реакцией организма, но в определенных случаях ее необходимо снизить. Провизор дает советы о том, как быстро сбить температуру, а когда уже обязательно следует обратиться к врачу.
Повышенную температуру у ребенка следует сбивать с 38 градусов. „Самое главное при этом — давать ребенку много прохладного питья и в этом случае вода является лучшим выбором, но также подойдут соки, или в крайнем случае даже лимонад, если ребенок больше ничего не хочет“, — объясняет провизор Центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк.
„Также на ребенке не должно быть много одежды и больного нельзя укрывать толстым одеялом. Подгузник тоже следует снять, потому что он препятствует теплоотдаче“, - рекомендует Сокк и добавляет, что для снижения температуры можно положить на лоб прохладное полотенце и натереть тело ребенка прохладной, но не холодной водой. „Вода должна быть около 36-37 градусов. Слишком холодная вода может даже ухудшить самочувствие ребенка“, — отмечает аптекарь.
Сокк подчеркивает, что на грудь или подошвы ребенка с повышенной температурой ни в коем случае не следует наносить согревающие мази, такие как гусиный жир. Также многие родители слышали о носках, пропитанных водкой, как о средстве для снижения температуры, но, по словам провизора, это средство не всегда подходит. „Если у ребенка холодные руки и ноги, то носки с водкой использовать нельзя. В остальном этот метод совершенно не опасен, но не менее эффективно обтирание тела прохладной водой. Водка очень сушит кожу ребенка, поэтому к этому способу сбивания температуры скорее не стоит прибегать“, - поясняет она.
Когда нужно обращаться к врачу?
„Если ребенок вялый, его рвет, появляется сыпь или температура не спадает даже после приема лекарств, то обязательно следует обратиться к врачу“, — говорит аптекарь. Особого внимания требуют ситуации, когда у ребенка температура поднимается выше 39 градусов и не снижается, несмотря на домашние лечебные средства.
„Если у маленьких детей из-за жара появляются судороги, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь“, — предупреждает Сокк. Также всегда стоит обратиться к своему семейному врачу, если повышенная температура сохраняется в течение нескольких дней или появляются и другие серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание или сыпь.
Если жар сохраняется более нескольких дней, а лекарства по какой-то причине недоступны, то за состоянием ребенка следует тщательно наблюдать. „Температуру можно измерять каждые пару часов, и если состояние ребенка ухудшится, то обязательно следует обратиться к врачу“, - объясняет она.
При наблюдении за состоянием ребенка и процессом снижения температуры родителю важно быть очень внимательным и при необходимости действовать быстро. „Организм ребенка очень легко может впасть в температурный шок. Если температура поднимется до довольно высокого уровня, то мозгу ребенка угрожает опасность“.
В домашней аптечке должен быть и ибупрофен, и парацетамол
По словам провизора, в каждом доме должны быть наготове жаропонижающие средства. „Сиропы и суппозитории (свечи) — это хороший вариант для маленьких детей, но нужно следить за тем, чтобы доза обязательно соответствовала весу ребенка“, — подчеркивает она. Поскольку сиропы в открытом виде хранятся недолго, то аптекарь рекомендует хранить дома таблетки, которые при необходимости можно измельчить и дать детям старшего возраста.
Сокк отмечает малоизвестный факт о том, что парацетамол не может снизить температуру у каждого пациента. „В таком случае стоит сменить действующее вещество препарата и попробовать, например, ибупрофен“, — объясняет провизор.
Потребление достаточного объема жидкости чрезвычайно важно для ребенка с повышенной температурой. „Главное, чтобы ребенок все время пил. Лучший выбор – прохладная вода, но подойдут все прохладительные напитки или еда – главное, чтобы это нравилось ребенку“. Также абсолютно нормально то, что больной ребенок большую часть времени без аппетита, но при этом важно, чтобы организм пациента получал достаточно жидкости. „Больному ребенку очень подходят разные супы — оттуда одновременно можно получать и необходимую организму жидкость. Но в этом случае пусть еда будет прохладной, а не горячей“, — советует Сокк.