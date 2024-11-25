Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: как носить футболку стильно, чтобы не было впечатления, будто только что встал с дивана?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем о том, как носить футболку, чтобы выглядело более солидно.
ВОПРОС: Мне нравится комфорт, и я хотела бы носить свои любимые футболки вне стен дома. Но в то же время мне хотелось бы выглядеть немного профессиональнее и стильнее, чем просто в футболке. Как надеть футболку на выход, чтобы не было впечатления, будто только что встал с дивана?
Леэ (30)
КАРОЛИН КУУЗИК: Контрасты в моде - моя любимая тема, потому что они привлекают внимание и вызывают волнение. Футболку можно балансировать разными предметами одежды. Самый простой способ - сочетать ее с удобным пиджаком из приятной ткани с широким кроем, который выглядит стильно, но вместе с футболкой не выглядит неуместно. Между ними будто бы тайная любовь и симпатия, которую невозможно выразить словами, но она всегда работает.
Футболка мгновенно выглядит более солидно, когда вы надеваете поверх нее цепочку на шею. Кроме того, модная нынче жилетка на пуговицах замечательно сочетается с футболкой, если только ее вырез не слишком маленький и узкий. Собираясь на вечеринку, вы можете добавить к футболке длинную юбку и туфли на высоком каблуке, украшения, и у вас получится современный и гламурный образ.