Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: как носить футболку стильно, чтобы не было впечатления, будто только что встал с дивана?

ВОПРОС: Мне нравится комфорт, и я хотела бы носить свои любимые футболки вне стен дома. Но в то же время мне хотелось бы выглядеть немного профессиональнее и стильнее, чем просто в футболке. Как надеть футболку на выход, чтобы не было впечатления, будто только что встал с дивана?

Леэ (30)

КАРОЛИН КУУЗИК: Контрасты в моде - моя любимая тема, потому что они привлекают внимание и вызывают волнение. Футболку можно балансировать разными предметами одежды. Самый простой способ - сочетать ее с удобным пиджаком из приятной ткани с широким кроем, который выглядит стильно, но вместе с футболкой не выглядит неуместно. Между ними будто бы тайная любовь и симпатия, которую невозможно выразить словами, но она всегда работает.

Футболка мгновенно выглядит более солидно, когда вы надеваете поверх нее цепочку на шею. Кроме того, модная нынче жилетка на пуговицах замечательно сочетается с футболкой, если только ее вырез не слишком маленький и узкий. Собираясь на вечеринку, вы можете добавить к футболке длинную юбку и туфли на высоком каблуке, украшения, и у вас получится современный и гламурный образ.

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