ФОТО | В Теллискиви открылся новый магазин молодого эстонского дизайнера

Основатель и дизайнер бренда Ханнес Рюйтель рассматривает открытие собственного магазина как захватывающий, сложный и необходимый шаг в дальнейшем развитии своего бренда. „Наряду с онлайн-пространством, физический магазин дает возможность встретиться с покупателями лицом к лицу и услышать их непосредственные отзывы. Это бесценно, поскольку с каждым сезоном я стремлюсь сделать свои коллекции лучше и оригинальнее“, - говорит Рюйтель.

Помимо мужской одежды, которая вполне может быть и унисекс, в магазине представлены и другие эстонские бренды, которые идеально вписываются в эстетику бренда. В новом магазине представлены вязаные творения Woolish, украшения hoji, декор для дома и товары для жизни от WOH, Nore и ikrimoos, а также кожаные аксессуары от Mirgoods.

Два года назад Ханнес Рюйтель получил „Серебряную иглу“ - награду, присуждаемую самому выдающемуся молодому эстонскому дизайнеру. За свою карьеру он также был самым молодым дизайнером в доме моды Baltika и сотрудничал с супермоделью Кармен Педару.

Смотрите как прошло открытие магазина!

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