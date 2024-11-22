ФОТО | Естественная красота! Актриса Шэрон Стоун появилась на красной дорожке без макияжа

Модный журнал Vogue называет это эффектом Памелы Андерсон, так как 66-летнюю Стоун вдохновили недавние выходы в свет своей коллеги. Памела Андерсон привлекла к себе внимание своим решением появляться на публике без макияжа, что, по ее словам, отражает ее истинную сущность и делает ее более уверенной в себе. Теперь она чувствует себя „более собой“ и считает, что это посылает позитивный сигнал о принятии себя другим женщинам. Поклонники и критики высоко оценили ее решение, увидев в нем освежающий подход к общепринятым стандартам красоты знаменитостей.

Самым заметным намеком на то, что Стоун вообще накрашена, было немного мерцающей бронзовой подводки для глаз и немного туши для ресниц, которые идеально подчеркивали ее светло-голубые глаза. Кроме того, на кожу актрисы был нанесен легкий тональный крем, который должен был скорее выровнять цвет лица, чем скрыть его.

Если вы хотите добиться такого же эффекта, то Мередит Бараф, визажист актрисы и модели Брук Шилдс, рекомендует использовать тональное средство, которое „сливается с кожей, не скапливается в мелких морщинках и не подчеркивает поры“. Ее фаворит - тональный крем Les Beiges Healthy Glow Foundation от Chanel.

Для естественного образа вишенкой на торте стал тонкий слой перламутровой помады персикового цвета. Она не была ни слишком блестящей, ни полностью матовой (матовые оттенки сложно использовать, так как они имеют тенденцию скапливаться в складках или на сухих участках кожи), но она была достаточно яркой.

Шэрон наиболее известна по своим ролям в фильмах 1990-х годов, таких как „Основной инстинкт“ (1992), одна из ее самых знаковых ролей, и „Казино“ (1995), за который она была номинирована на „Оскар“ и получила „Золотой глобус“.

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