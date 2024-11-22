Эстонский ювелирный бренд SOMA временно прекращает деятельность. Дизайнер София Халлик объяснила причины

„SOMA стал важным этапом моей профессиональной жизни, который заложил фундамент для моего роста в сферах дизайна и предпринимательства. Этот перерыв — не конец, а возможность для анализа, вдохновения и подготовки к новым проектам“, - говорит София.

„В будущем я надеюсь, что моя новая деятельность как независимого художника и ментора для креативных бизнесов продолжит вдохновлять вас. SOMA уходит, чтобы вернуться с новыми идеями, готовыми вновь удивлять и восхищать“, - подчеркивает дизайнер.

На протяжении многих лет SOMA вдохновлял своих клиентов смелым дизайном. В рамках завершения текущего этапа бренд SOMA с 25 ноября проведет финальную распродажу на своем сайте, которая станет последней возможностью приобрести уникальные украшения со значительными скидками. Также пройдет распродажа в студии (по адресу Петеребури теэ, 46, 4 этаж, студия 414, 26 и 28 ноября с 10 до 18 часов)

При этом второй бренд Софии Халлик ONEHE продолжит деятельность.

„Я искренне благодарна всем, кто поддерживал меня на протяжении этих лет – друзья, клиенты, партнеры, коллеги, стилисты, фотографы, Eesti Kunstiakadeemia, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, а также Tallinna Loomeinkubaator“, - отметила София.

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