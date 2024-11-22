Сведут с ума любого мужчину: сексуальные и чувственные парфюмы для самого темного времени года

Существуют сотни ароматов, вдохновленных черным цветом и названных Black, Noir или Nero. У каждого парфюмера свое видение передачи черного цвета. Часто используются темные ингредиенты: черный перец (Montale Black Musk), черная смородина (Tom Ford Black Orchid), сладкая ваниль (YSL Black Opium, Mademoiselle Rochas In Black), кофе (By Kilian Black Phantom, Nasomatto Black Afgano, Jo Malone Black Vetyver Café), лакрица (Guerlain La Petite Robe Noire, Bvlgari Jasmin Noir, Lolita Lempica Minuit Noir). Черный цвет ассоциируется с теплыми древесными нотами, кедром, пачули, ветивером и почти всегда в композиции присутствует загадочная амбра. В цветочных ароматах черный цвет представлен наркотическим жасмином (Chanel Coco Noir).

Жемчужины среди „темных“ ароматов

Narciso Rodriguez Musc Noir Rose for Her (30 мл EdP 77.99). Мягкий и теплый цветочный аромат в сопровождении облака мускуса. Идеальный аромат на каждый день.

Tom Ford Black Orchid (50 мл EdP 175.99). Черный трюфель, потрясающе сладкие цветы, ром. Глубокий, изысканный, декадентский шедевр для сильной личности.

Givenchy L’Interdit Absolu Intense (35 мл EdP 97.99). Любовь с первого мгновения! Кардамон, табак, ром, цветы апельсина и лаванда - идеальный баланс между дымчатостью и свежестью.

Versace Crystal Noir (30 мл EdP 70.99). 20 лет успеха, идеально подходит и для дня, и для ночи. Волшебный, ультраженственный аромат гардении и амбры, который легко носить.

Chanel Coco Noir (30 мл EdP 93.99). Парадоксальный аромат: женственный свет во тьме. Древесный, пряный, тонкий - интеллигентный женский аромат, лучшие духи от Chanel.

Burberry My Burberry Black (30 мл EdP 88.99). Долгоиграющий, элегантный и сексуальный аромат от мастера парфюмерии Франсиса Куркджяна. Сочетание жасмин-роза-пачули-амбра создает волшебное очарование.

Yves Saint Laurent Black Opium Extreme (30 мл EdP 88.99). Кофе, какао, ваниль, жасмин - чертовски хороший и популярный аромат.