Если у ребенка болит горло – когда помогают домашние средства, а когда нужно обращаться к врачу
Ноябрь приносит сезон вирусных заболеваний, одним из наиболее распространенных симптомов которых является боль в горле. Эта неприятная проблема со здоровьем может коснуться любого, но особенно часто она затрагивает детей. Аптекарь делится советами о том, как получить первое облегчение боли в горле, а какие симптомы требуют уже обращения к врачу.
По словам провизора-заведующего аптекой Pärnu Meie Маргот Лехари, основной причиной болей в горле у маленьких детей являются вирусы. „Чаще всего это аденовирус, который может вызвать воспаление неба и миндалин, а также ангина или же ларингит“, — объясняет Лехари. Первые признаки больного горла – изменение голоса, когда ребенок затрудняется глотать, начинает плакать или отказывается от еды. Если у ребенка температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше четырех дней, а изо рта и носа начинает исходить неприятный запах, то необходимо обязательно обратиться к врачу, поскольку может потребоваться лечение курсом антибиотиков.
Первая помощь из домашней аптечки
Домашнее лечение начинается с быстрого облегчения боли в горле у ребенка. Лехари рекомендует иметь в домашней аптечке ингалятор и раствор хлорида натрия 0,9% для приготовления прохладного пара, обезболивающие, спреи с маслом облепихи или календулы, а для детей постарше подойдут сосательные таблетки от больного горла. „Такие таблетки доступны с разными хорошими вкусами, они могут содержать, например, молозиво, облепиховое масло, ромашку, прополис или экстракт бузины. Также они доступны в виде леденцов, что очень хорошо подходит детям“, — отмечает Лехари.
Если под рукой не оказалось лекарства, то горло можно полоскать раствором поваренной соли. Для его приготовления смешайте половину чайной ложки соли со стаканом теплой воды. Помимо всего, стоит часто проветривать комнату, чтобы ребенку было легче дышать.
По словам аптекаря, всем известный и эффективный мед также может стать помощником в случае боли в горле, но при его использовании нужно быть осторожным. „Мед действительно помогает при боли в горле, но его нельзя давать детям до года. Детям старше трех лет, у которых нет аллергии на мед, можно принимать по несколько ложек меда в день“, - советует провизор.
Серьезные респираторные заболевания, требующие неотложного внимания
Препараты от боли в горле в основном эффективны, но в некоторых случаях воспаление может распространиться на дыхательные пути и бронхи, и в таких случаях безрецептурные лекарства уже не помогают. По словам провизора, вирусы и бактерии могут вызывать более серьезные заболевания. Эпиглоттит – или воспаление гортани – часто возникает у маленьких детей в возрасте 2–6 лет. „Симптомы эпиглоттита включают высокую температуру, которая развивается в течение нескольких часов, хриплый голос, затрудненное дыхание и слюнотечение. Кашля при этом обычно нет“, - рассказывает Лехари и подчеркивает, что при этом заболевании необходимо вызывать скорую помощь.
Еще одно более серьезное заболевание, которое также требует быстрых действий — это ларингит, или воспаление гортани. Его симптомы – высокая температура, охриплость голоса, затрудненное дыхание и лающий кашель. Ларингит чаще всего начинается внезапно и преимущественно ночью, причем в 80% случаев этим заболеванием страдают мальчики. И в случае этого заболевания ребенку необходимо вызвать скорую помощь. „Для оказания первой помощи можно использовать испаритель или ингалятор. Если их нет, то можно создавать пар, пустив горячую воду по полу и стенам ванной комнаты, и там следует побыть с ребенком хотя бы 15 минут“, — советует Лехари.
Частое мытье рук помогает защититься от вирусов
Чтобы предотвратить заболевания дыхательных путей, провизор рекомендует соблюдать правила гигиены и избегать людных мест во время вспышек заболеваний. „Вирусы распространяются воздушно-капельным путем и при прямом контакте, поэтому важно часто мыть руки и дезинфицировать поверхности. Вакцинация также является эффективным методом профилактики - например, Hib-вакцина, которая входит в план вакцинации Эстонии и защищает от эпиглоттита и других заболеваний, вызываемых бактериями Haemophilus influenza“, - поясняет она.
Каждый родитель должен быть готов к неожиданным заболеваниям детей, и в домашней аптечке стоит иметь ингалятор, обезболивающие, назальные спреи с морской водой, а для детей старшего возраста — сосательные таблетки для горла, чтобы была возможность быстро прореагировать при появлении симптомов.