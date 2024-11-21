Если у ребенка болит горло – когда помогают домашние средства, а когда нужно обращаться к врачу

По словам провизора-заведующего аптекой Pärnu Meie Маргот Лехари, основной причиной болей в горле у маленьких детей являются вирусы. „Чаще всего это аденовирус, который может вызвать воспаление неба и миндалин, а также ангина или же ларингит“, — объясняет Лехари. Первые признаки больного горла – изменение голоса, когда ребенок затрудняется глотать, начинает плакать или отказывается от еды. Если у ребенка температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше четырех дней, а изо рта и носа начинает исходить неприятный запах, то необходимо обязательно обратиться к врачу, поскольку может потребоваться лечение курсом антибиотиков.

Первая помощь из домашней аптечки

Домашнее лечение начинается с быстрого облегчения боли в горле у ребенка. Лехари рекомендует иметь в домашней аптечке ингалятор и раствор хлорида натрия 0,9% для приготовления прохладного пара, обезболивающие, спреи с маслом облепихи или календулы, а для детей постарше подойдут сосательные таблетки от больного горла. „Такие таблетки доступны с разными хорошими вкусами, они могут содержать, например, молозиво, облепиховое масло, ромашку, прополис или экстракт бузины. Также они доступны в виде леденцов, что очень хорошо подходит детям“, — отмечает Лехари.

Если под рукой не оказалось лекарства, то горло можно полоскать раствором поваренной соли. Для его приготовления смешайте половину чайной ложки соли со стаканом теплой воды. Помимо всего, стоит часто проветривать комнату, чтобы ребенку было легче дышать.

По словам аптекаря, всем известный и эффективный мед также может стать помощником в случае боли в горле, но при его использовании нужно быть осторожным. „Мед действительно помогает при боли в горле, но его нельзя давать детям до года. Детям старше трех лет, у которых нет аллергии на мед, можно принимать по несколько ложек меда в день“, - советует провизор.

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