11.01.2025, 12:30
Didriksons, Reima и другие: где недорого купить зимнюю детскую одежду, не переплачивая посредникам в соцсетях
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На Facebook полно групп и продавцов, предлагающих детскую одежду для улицы по, казалось бы, отличным ценам. Родители заказывают и радуются, потому что таких цен в эстонских магазинах больше не найти. Но подождите... не платите посредникам, заказывайте сами и экономьте еще больше!
Журнал Pere ja Kodu нашел для вас проверенные зарубежные интернет-магазины, в которых сделать заказ проще простого. Здесь вы найдете такие бренды, как Didriksons, Kuling, Celavi, Kavat, Molo, Joha, Reima и другие. Мы также указали, сколько они берут за доставку в Эстонию и как долго вам придется ждать товар.
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