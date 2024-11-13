Давай в Дубай, молодость без уколов красоты, шампанское плюс картофель фри… Скоро выходит новый зимний номер журнала JANA Luxury!

Ольга Данилова: „Давай в Дубай!“ Легендарный таллиннский кондитер о том, как рождался рецепт восхитительного пирожного Павлова в ее исполнении, как с нуля создать и упаковать франшизу, которая уверенно покоряет мир – только в сентябре открылось первое Pavlova Cafe в центре Берлина и уже второе в Дубае, и почему через пять лет она видит себя на пляже на Гавайях...