Советы для родителей: 14 вещей, которые стоит и не стоит говорить детям о сексе

„Для многих родителей перспектива разговора с подростками о сексе, по меньшей мере кажется жуткой, — говорит Ребекка Кант, координатор по развитию ресурсов в благотворительной организации Brook, которая занимается вопросами сексуального здоровья и благополучия. — Однако беседы с детьми на подобные темы помогают им развивать здоровые отношения с собственным телом“.

Когда подростки получают качественное половое воспитание не только в школе, но и дома, они подходят к началу половой жизни более серьезно, а их первый секс с большей вероятностью происходит по обоюдному согласию. Кроме того, они, как правило, практикуют безопасный секс и обращаются за помощью, когда что-то идет не так.

1. Забудьте об идее „одного большого разговора“

Кант понимает, что начинать такие разговоры может быть очень неловко: „Небольшие, но частые беседы — ключ к тому, чтобы диалог стал более естественным“, — говорит она. Если в фильме или новостях говорится о чем-то, связанном с сексом и отношениями, родители могут спросить у подростка, что он думает по этому поводу, или поделиться собственной точкой зрения.

2. Признайте свое смущение

Чувствовать себя неловко или смущенно во время разговоров о сексе — абсолютно нормально, особенно если вы выросли в семье, где такие темы открыто не обсуждались.

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