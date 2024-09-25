Новые регуляции ЕС: наша одежда станет дороже, но долговечнее

Кроме того, в будущем необходимо будет следить за тем, чтобы одежда изготавливалась из одного типа материала, который можно чётко выделить при сортировке, и особое внимание будет уделено образованию потребителей, которые должны будут научиться сортировать текстильные отходы.

В-третьих, одежда должна быть спроектирована так, чтобы быть более долговечной, ремонтопригодной и, легче сортируемой. Долгосрочность планируется достичь за счёт того, что каждая вещь будет сопровождаться достаточным количеством запасных частей для её ремонта, а также инструкциями по стирке и ремонту конкретного изделия.

Во-вторых, вся одежда, продаваемая в ЕС, должна получить цифровой паспорт, который позволит отслеживать её экологический след и сравнивать его с другими продуктами. Компании также будут обязаны отчитываться о своём экологическом следе, контролировать цепочки поставок и нести полную ответственность за экологическое воздействие своих товаров.

Во-первых, каждая страна ЕС должна организовать раздельный сбор текстильных отходов и организовать их переработку, создавая и внедряя работающие решения для циркулярной экономики в текстильной сфере.

„По оценке ЕС, экологический след модной индустрии занимает четвертое место после секторов продовольствия, строительства и транспорта, что означает, что в потреблении моды скрыт огромный потенциал для изменений. Однако реализация этого потенциала требует переосмысления дизайна одежды, производства, переработки и продаж. Если посмотреть на регуляции, принятые в последние годы, можно увидеть, что ЕС объявил войну быстрой моде, планируя серьезно бороться с перепроизводством и чрезмерным потреблением в модной индустрии. Подготовка к этим масштабным изменениям начинается уже сейчас, и они затронут каждого. В первую очередь это касается нас, потребителей одежды, производителей и государства, а также, например, местных органов власти, на которые, согласно текущим планам, ляжет большая ответственность за внедрение новых требований“, — отмечает руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Viru Keskus Кристель Мяртис.

Цель новых регуляций заключается в том, чтобы сделать одежду европейцев более долговечной, пригодной для ремонта и переработки, а также создать работающие решения для сортировки текстильных отходов. Широкие требования касаются также отслеживания происхождения каждой вещи и её экологического следа, устанавливая конечный срок для внедрения устойчивой моды к 2030 году. В Эстонии первые соответствующие регуляции, включая в области сортировки, вступят в силу уже с начала 2025 года.

Гардероб будущего станет дороже

“Модный сектор ЕС движется в сторону продажи более качественных, натуральных и лучше продуманных товаров, что неизбежно приводит к более дорогим вариантам. То есть правило „покупай дорого и носи до износа“ станет общепринятым стандартом поведения, что со временем сократит долю более дешёвой и менее качественной одежды на нашем рынке“, — подытоживает политику ЕС Кристел Мяртис.

Её поддерживает также руководитель по устойчивому развитию групп Sportland, Jalajälg и Fifaa Нелли Пормейстер, подтверждая, что инновации, высокое качество и внимание ко всему жизненному циклу товара — это и есть будущее текстильной индустрии. „Как поклонница устойчивой моды и функциональных продуктов, я вижу происходящие изменения в позитивном свете, потому что мы можем вернуться к одежде, которая служит нам долго и отличается высоким качеством. Очевидно, что одежда, содержащая опасные вещества, должна исчезнуть с рынка, но я надеюсь, что мы сможем смотреть ещё дальше“. По словам Пормейстер, новые регуляции также закладывают основу для успеха эстонского дизайна, потому что многие местные бренды уже много лет действуют в соответствии с теми же принципами, которые теперь считаются высшим стандартом устойчивого развития.

По данным ЕС, текстильная промышленность стран ЕС ежегодно производит 5,8 миллиона тонн отходов. На данный момент только 1% этих отходов подвергается переработке, и циркулярная экономика текстильных отходов является одним из ключевых аспектов будущих регуляций.

В рамках мероприятия, проходящего в Viru Keskus, выступят ведущие эстонские дизайнеры, предприниматели, учёные и лидеры в области устойчивого развития, чтобы обсудить будущее модной индустрии. День разумного потребления пройдёт 26 сентября в атриуме Viru Keskus с 10:00 до 20:00, выступления запланированы с 15:00 до 18:00. В течение всего дня будут проходить тематические мастер-классы, на мероприятии будут присутствовать компании, занимающиеся устойчивым использованием модных товаров, а также специалисты по ремонту и уходу за одеждой.

Участие в мероприятии бесплатное, и оно открыто как для профессионалов модной индустрии, так и для всех заинтересованных.