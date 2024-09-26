СТИЛЬНЫЙ ОПРОС | Дорогой образ VS дешевые находки. Сможете угадать, какой комплект одежды был собран в секонд-хенде?

Целью нашего эксперимента было вдохновиться гардеробом стильной женщины и создать для нее наряды с похожим характером, используя только вещи из секонд-хендов, включая обувь и аксессуары. Модель Мерлин Сеэман (44 года) - присяжный адвокат и ведущий партнер адвокатского бюро Hedman и основательница бренда бюстгальтеров Symmetrista.

„Я выросла с одеждой их секонд-хендов“, - говорит Мерлин. „В конце 1990-х и начале 2000-х годов я проводила много времени в этих магазинах“. Когда она переехала из Тапа в Таллинн, ее главным местом покупок стал секонд-хенд Paavli kaltsukas в Копли. „Я находила там суперкрутые блузки, брюки, юбки - в общем, целый гардероб“, - вспоминает она. В шкафу Мерлин до сих пор хранятся три милых винтажных вещицы 15-летней давности, найденные там: блузка в белый горошек, куртка из очень мягкой кожи и джинсы Balenciaga.