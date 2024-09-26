26.09.2024, 14:14
СТИЛЬНЫЙ ОПРОС | Дорогой образ VS дешевые находки. Сможете угадать, какой комплект одежды был собран в секонд-хенде?
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Четыре стильных комплекта одежды вместе с обувью, и все это из секонд-хенда? Это возможно! Более того, из таких находок можно составить целый гардероб.
Целью нашего эксперимента было вдохновиться гардеробом стильной женщины и создать для нее наряды с похожим характером, используя только вещи из секонд-хендов, включая обувь и аксессуары. Модель Мерлин Сеэман (44 года) - присяжный адвокат и ведущий партнер адвокатского бюро Hedman и основательница бренда бюстгальтеров Symmetrista.
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