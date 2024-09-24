24.09.2024, 14:14
ФОТО | Идеально на осень! Именно этот цвет волос стал настоящим хитом сезона
ФОТО: | Invision
Хотите освежить цвет волос к новому сезону, но не знаете, какой выбрать? Вот самый модный цвет волос этой осени - он называется „вишневая кола“.
Оттенок "вишневой колы, любимый многими знаменитостями и блогерами, сочетает в себе как брюнетистые, так и рыжие полутона, что делает его насыщенным цветом, идеально подходящим для осени. В списке осенних трендов 2024 года Pinterest отметил 920-процентный бум по ключевым словам „глубокий вишнево-красный цвет волос“ и 520-процентный рост числа запросов на „вишнево-красный“.
Самой известной звездой, элегантно внедрившей в свой образ этот тренд, стала британская певица Дуа Липа.
Источник: glamour.com