ФОТО | Идеально на осень! Именно этот цвет волос стал настоящим хитом сезона

Оттенок "вишневой колы, любимый многими знаменитостями и блогерами, сочетает в себе как брюнетистые, так и рыжие полутона, что делает его насыщенным цветом, идеально подходящим для осени. В списке осенних трендов 2024 года Pinterest отметил 920-процентный бум по ключевым словам „глубокий вишнево-красный цвет волос“ и 520-процентный рост числа запросов на „вишнево-красный“.