Скандал: эстонский бренд Tallinn Dolls cнял рекламу свитера на фоне Мемориала жертвам коммунизма Маарьямяэ

В социальных сетях люди недоумевают, как такое место проведения фотосессии не вызвало вопросов ни у фотографа, ни у модели. „Странно, что они не поняли, что это неуместно“, - сказал один из комментатор. „Осенняя коллекция „Депортационный поезд“?“ - съязвил другой.