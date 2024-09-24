24.09.2024, 12:12
Скандал: эстонский бренд Tallinn Dolls cнял рекламу свитера на фоне Мемориала жертвам коммунизма Маарьямяэ
ФОТО: | Erakogu
В социальных сетях люди недовольны рекламной фотографией свитера от эстонского бренда одежды Tallinn Dolls, на которой модель позирует в коридоре памяти Мемориала жертвам коммунизма Маарьямяэ.
В социальных сетях люди недоумевают, как такое место проведения фотосессии не вызвало вопросов ни у фотографа, ни у модели. „Странно, что они не поняли, что это неуместно“, - сказал один из комментатор. „Осенняя коллекция „Депортационный поезд“?“ - съязвил другой.
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