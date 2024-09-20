ФОТО | Модный показ DOM в рамках „Ночи дизайна“ поразил контрастами: от ярких деревенских барышень до существ из фильмов ужасов

18 сентября в рамках фестиваля „Ночь дизайна“ в квартале Крулли состоялся впечатляющий модный показ „DOM - DISAIN ON MOES“. Главная идея показа заключалась в том, чтобы сделать акцент на эстонской моде, устойчивой и долговечной, которая будет актуальной долгие годы. Зрелище получилось захватывающиее, а на сцене наряду с моделями появились велосипеды и мотоциклы.