ФОТО | Модный показ DOM в рамках „Ночи дизайна“ поразил контрастами: от ярких деревенских барышень до существ из фильмов ужасов
18 сентября в рамках фестиваля „Ночь дизайна“ в квартале Крулли состоялся впечатляющий модный показ „DOM - DISAIN ON MOES“. Главная идея показа заключалась в том, чтобы сделать акцент на эстонской моде, устойчивой и долговечной, которая будет актуальной долгие годы. Зрелище получилось захватывающиее, а на сцене наряду с моделями появились велосипеды и мотоциклы.
На подиуме можно было увидеть творения от Вильве Унт, вдохновленные одеждой жителей отдаленных эстонских деревень, бренда велосипедной одежды moomoo, производителя высококачественных походных сумок и военного снаряжения Matrix Protect и дизайнера Анны Вийк, которая показала атмосферную коллекцию, которую можно было бы увидеть в каком-то качественном хорроре..
XIX „Ночь дизайна“ проходит с 16 по 22 сентября в квартале Крулли. Большинство мероприятий „Ночи дизайна“ бесплатны для посетителей, но есть и платные, требующие предварительной регистрации, в том числе международный форм-конференция. Полную программу мероприятий и информацию о фестивале можно найти на сайте www.disainioo.ee.