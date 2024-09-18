Мода и стиль
18.09.2024, 16:30

ФОТО | Практически в чем мать родила! Среди звезд все большую популярность набирает тренд „голых платьев“

 
Katy Perry
Katy Perry
ФОТО: Sonia Moskowitz Gordon | Scanpix

На прошлой неделе в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии VMA. Некоторые звезды предпочли надеть на вечеринку наряды, которые лишь самую малость прикрывают тело. Похоже, в музыкальной индустрии есть немало смелых женщин, которые не стесняются обнажаться.

Katy Perry

Певица Кэти Перри надела юбку Who Decides War - и использовала щедрое количество масла для тела.

Addison Rae

На красную дорожку наряду с „голым платьем“ можно надеть и праздничное нижнее белье. Певицу и блогерку Эддисон Рэй стилизовала Клэр Салливан, которая работала, в частности, с Кайли Дженнер и Камилой Кабельо.

Tate McRae

Певица Тэйт МакРэй, которую называют новой Бритни Спирс этого десятилетия, надела кружевное платье Roberto Cavalli на церемонию VMA в честь легендарной иконы девяностых. Спирс была в похожем платье на премии VMA в 2021 году.

Ashlee Keating

Танцовщица и музыкант Эшли Китинг была одета в платье из металлической сетки.

Tinashe

Певица Тинаше была одета в платье Rick Owens, которое словно плавится.

Источник: Marie Claire

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