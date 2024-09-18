ФОТО | Практически в чем мать родила! Среди звезд все большую популярность набирает тренд „голых платьев“

Певица Кэти Перри надела юбку Who Decides War - и использовала щедрое количество масла для тела.

На красную дорожку наряду с „голым платьем“ можно надеть и праздничное нижнее белье. Певицу и блогерку Эддисон Рэй стилизовала Клэр Салливан, которая работала, в частности, с Кайли Дженнер и Камилой Кабельо.

Певица Тэйт МакРэй, которую называют новой Бритни Спирс этого десятилетия, надела кружевное платье Roberto Cavalli на церемонию VMA в честь легендарной иконы девяностых. Спирс была в похожем платье на премии VMA в 2021 году.

Танцовщица и музыкант Эшли Китинг была одета в платье из металлической сетки.

Певица Тинаше была одета в платье Rick Owens, которое словно плавится.

Источник: Marie Claire