Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: как выглядит самая модная сумка этой осени?

ВОПРОС: Я планирую купить новую функциональную сумку для работы, но я совсем не слежу за современными тенденциями. Мне бы хотелось, чтобы сумка была одновременно модной и всегда актуальной.

Мариан (32)

КАРОЛИН КУУЗИК: По случайному совпадению, сейчас как раз в самом разгаре сезон, в котором превыше всего ценится классика. На смену когда-то модным сумкам фигуристой формы пришло нечто совершенно противоположное. Одна из тенденций - сумки конкретной формы, которые больше обычных и могут вместить в себя многое и даже больше. К ним относятся портфели большего размера, чем обычно.

Если вам не нужна настолько вместительная сумка для походов на работу, то есть альтернативы. Новинка осени - сумка, которую носят в руке. Она отлично подойдет для работы или похода на вечеринку, а также это практичная сумка с нотками бохо-стиля.

Еще один способ обзавестись всегда актуальной сумкой - выбрать бренд, который никогда не выходит из моды и нашел тот самый баланс между трендом и классикой. Одним из таких культовых брендов является, например, Coach, каждая сумка которого - беспроигрышный вариант.