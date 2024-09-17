Мода и стиль
17.09.2024, 15:30

ТОП-10 | Всего лишь цифра! На красной дорожке „Эмми“ актрисы доказали, что одеваться чертовски стильно можно в любом возрасте

 
Meryl Streep
Meryl Streep
ФОТО: Richard Shotwell | AP

На вчерашней церемонии вручения наград „Эмми“ было представлено множество интересных нарядов. Особенно приятно было видеть, что актрисы все чаще доказывают, что возраст - это всего лишь цифра, и дамам в возрасте не стоит бояться розового цвета или по-девичьи небрежной укладки.

Признанная актриса Мерил Стрип (75) была одета в свободный светло-розовый костюм. Из-под пиджака выглядывала блузка с бантом того же оттенка. Ансамбль дополняла сумочка. На ногах у нее были серебристые туфли на высоком каблуке, которые гармонировали с серьгами того же оттенка.

Мексиканский режиссер, продюсер и сценарист Исса Лопес была одета в стильном свободном кремовом костюме с выглядывающими из-под него бретельками.

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