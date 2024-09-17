ТОП-10 | Всего лишь цифра! На красной дорожке „Эмми“ актрисы доказали, что одеваться чертовски стильно можно в любом возрасте

На вчерашней церемонии вручения наград „Эмми“ было представлено множество интересных нарядов. Особенно приятно было видеть, что актрисы все чаще доказывают, что возраст - это всего лишь цифра, и дамам в возрасте не стоит бояться розового цвета или по-девичьи небрежной укладки.