В Таллинне стартовал фестиваль „Ночь дизайна“

Make room for design или „Освободите место для дизайна“ – такой слоган в этом году у ежегодного фестиваля „Ночь дизайна“, который проходит уже 19-й раз. Место проведения – квартал Крулли.

„Каждый год у нас новая тема. В этом году мы сосредоточились на том, как заброшенные и отдаленные места и пространства можно возродить посредством творческой деятельности“, – сказала главный организатор фестиваля Илона Гурьянова.

Сам квартал Курлли, как говорит организатор, является хорошим примером превращения из промышленного ландшафта в часть городского пространства. В этом году впервые основная программа достигнет и Лахемаа, а именно деревни Йоавески, где проживает 23 человека, а также Кярдла на острове Хийумаа.

„В Крулли у нас будут выставки на эту тему из разных стран, [демонстрирующие] чего [участники] добились в отдаленных местах своей страны. У нас мы выбрали Йоавески – небольшой поселок, который когда-то процветал и где была промышленность. Мы даже свозим туда всех наших иностранных гостей“, – сказала Гурьянова.

Большинство мероприятий „Ночи дизайна“ бесплатны для посетителей, но есть и платные, требующие предварительной регистрации. Больше информации - здесь.