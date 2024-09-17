Мода и стиль
17.09.2024, 11:11

ФОТО | Актриса Сара Полсон пришла на „Эмми“ в платье Prada, которое будто бы создано для Дня независимости Эстонии

 
Sarah Paulson
Sarah Paulson
ФОТО: Richard Shotwell | Scanpix

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялось вручение самых престижных телевизионных наград - премии „Эмми“. На этом торжественном мероприятии также была красная дорожка, где знаменитости могли продемонстрировать свое чувство стиля.

Среди прекрасных вечерних платьев выделялась американская актриса Сара Полсон, на которой было надето творение модного дома Prada в цветах эстонского флага.

Sarah Paulson

Известно, что эстонские женщины любят синий цвет, а в День независимости Эстонской Республики часто можно увидеть одежду в национальном триколоре. Вышеупомянутое платье идеально подойдет для 24 февраля!

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