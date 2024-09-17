17.09.2024, 11:11
ФОТО | Актриса Сара Полсон пришла на „Эмми“ в платье Prada, которое будто бы создано для Дня независимости Эстонии
ФОТО: | Scanpix
Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялось вручение самых престижных телевизионных наград - премии „Эмми“. На этом торжественном мероприятии также была красная дорожка, где знаменитости могли продемонстрировать свое чувство стиля.
Среди прекрасных вечерних платьев выделялась американская актриса Сара Полсон, на которой было надето творение модного дома Prada в цветах эстонского флага.
Известно, что эстонские женщины любят синий цвет, а в День независимости Эстонской Республики часто можно увидеть одежду в национальном триколоре. Вышеупомянутое платье идеально подойдет для 24 февраля!