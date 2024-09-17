ФОТО | Актриса Сара Полсон пришла на „Эмми“ в платье Prada, которое будто бы создано для Дня независимости Эстонии

Среди прекрасных вечерних платьев выделялась американская актриса Сара Полсон, на которой было надето творение модного дома Prada в цветах эстонского флага.

Известно, что эстонские женщины любят синий цвет, а в День независимости Эстонской Республики часто можно увидеть одежду в национальном триколоре. Вышеупомянутое платье идеально подойдет для 24 февраля!