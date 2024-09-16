16.09.2024, 11:30
ФОТО | Цены от тысячи евро! ТОП-5 самых дорогих сумочек вечеринки TV3: от Balenciaga Алики до Louis Vuitton Фокина
ФОТО: Delfi Meedia
На вечеринке TV3 в центре внимания оказались не только знаменитые лица, но и их роскошные аксессуары. Звезды привлекали внимание шикарными дизайнерскими сумками - от всемирно известной классики до смелых модных вариантов.
Журнал Kroonika составил ТОП-5 звезд, которые продемонстрировали свой безупречный стиль и могут служить вдохновением для любителей моды.
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