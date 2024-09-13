13.09.2024, 13:15
ТОП-10 | Самые странные и откровенные наряды: на красной дорожке премии VMA звезды не побоялись блеснуть телесами
ФОТО: | Scanpix
На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards (VMAs) 11 сентября было достаточно как довольно необычных, так и совершенно откровенных нарядов. Вот самые интересные из них!
Инфлюэнсер и исполнительница недавнего хита „Diet Pepsi“ Эддисон Рэй стала одной из звезд, чей наряд на гала-премии приковал к себе внимание. Рэй появилась на красной дорожке в нижнем белье с бюстгальтером необычной формы и шлейфом, подражающем пачке балерины.
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