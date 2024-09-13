Мода и стиль
13.09.2024, 13:15

ТОП-10 | Самые странные и откровенные наряды: на красной дорожке премии VMA звезды не побоялись блеснуть телесами

 
Addison Rae
Addison Rae
ФОТО: Evan Agostini | Scanpix

На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards (VMAs) 11 сентября было достаточно как довольно необычных, так и совершенно откровенных нарядов. Вот самые интересные из них!

Инфлюэнсер и исполнительница недавнего хита „Diet Pepsi“ Эддисон Рэй стала одной из звезд, чей наряд на гала-премии приковал к себе внимание. Рэй появилась на красной дорожке в нижнем белье с бюстгальтером необычной формы и шлейфом, подражающем пачке балерины.

Обладательница премии „Лучший новый исполнитель“ певица Чапелл Рон известна своими эксцентричными образами. Черпать вдохновение из столетней моды - часть ее образа. На красной дорожке она появилась в образе прямиком из средневекового фэнтези - да еще и с мечом наперевес.

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