Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: как правильно выбирать одежду женщинам высокого роста?

ВОПРОС: Здравствуйте! Я - женщина ростом 195 см, и поиск подходящей одежды довольно трудный и занимает много времени. Брюки и рукава часто короткие, а размеры почти во всех обувных магазинах заканчиваются на 42 в женском отделе. Тем не менее, я хочу выглядеть хорошо и стильно. Может быть, вы могли бы дать хороший совет высоким и худым женщинам, как сделать так, чтобы короткие и маленькие рукава выглядели стильно?

Марге, 33

КАРОЛИН КУУЗИК: Я понимаю вашу проблему, потому что знаю, что большинство одежды создается с расчетом на среднестатистического человека. Я сама всегда была одним из тех людей, которые просматривают весь мужской отдел, чтобы найти что-то для себя. Но часто мужские вещи для меня либо слишком широкие, либо слишком длинные. Похоже, у вас нет такой проблемы, и вы сможете подобрать для себя несколько отличных вещей из раздела мужской одежды.

Если речь идет о рукавах, стоит поискать ультра-трендовые вещи, у которых рукава сделаны слишком длинными по сравнению со средней длиной. Среди таких есть как платья и пиджаки, так и рубашки. С рукавами проще в том смысле, что вы всегда можете их закатать, и никто не заметит, что рукава короткие. В этом случае я предлагаю вам загуглить различные способы закатывания рукавов, которые гораздо более стильны, чем самый распространенный и простой способ.

С брюками немного сложнее. Если вы носите кюлоты, стоит помнить, что они выглядят стильно, только если они на несколько сантиметров выше лодыжки, а не заканчиваются чуть ниже колена. Среди брюк длины 2/3 особенно стильно смотрятся варианты с широким низом.

Среди брендов стоит отдать предпочтение тем, на родине которых живут высокие женщины, например, скандинавским маркам.

Ремни могут стать секретным оружием для высоких женщин. Они визуально делят надвое фигуру в два раза и могут надеваться как на платья, так и на брюки.