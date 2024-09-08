Парижский шик: топ-10 вещей, которые есть в осеннем гардеробе француженок(1)
ще пара недель - и начнется осень, новый сезон. Это означает, что самое время задуматься над своим гардеробом, перебрать вещи, выбросить лишнее, навести порядок в шкафу, а также подумать, чего тебе не хватает. Почему бы не добавить к своему стилю бесконечно шикарную французскую нотку?
Французская мода фокусируется на минимализме, который излучает роскошь, с изысканными базовыми вещами, которые предлагают множество вариантов комбинаций. Чтобы долго не думать каждое утро, что надеть, и всегда выглядеть элегантно, обрати внимание на эти вещи - а может, стоит их включить в гардероб, пишет „Люкс.фм“.
Тренч
Тренч - это модный базовый элемент гардероба каждой стильной парижанки. Он универсальный, бесконечно шикарный. Этот предмет верхней одежды, который не подвластен времени. Это действительно стоящая инвестиция в гардероб.
Бретонский джемпер
Хотя может показаться предсказуемым носить бретонский джемпер, пытаясь подражать шикарной французской моде, легкая полосатая вязка на самом деле может создать мгновенный стильный и вневременной образ в сочетании с правильными вещами. Например, с классическими синими джинсами или приталенными брюками.
Лоферы
Это основная обувь, к которой стильные француженки тянутся десятилетиями - и которую они без особых усилий носят в течение каждого сезона. Это обувь в парижском стиле, в которой трудно не выглядеть стильно.
Белая хлопковая рубашка
Сочетание белой хлопковой рубашки, заправленной в черные брюки, изящных черных балеток и красной помады - это образ, который никогда не оставит вас равнодушной к парижскому шику. Такой мощный, но абсолютно сдержанный, этот образ вы сможете одевать снова и снова, и он вам никогда не надоест.
Элегантные каблуки
Пара основных туфель на шпильке - это обязательная вещь, если вы хотите подражать вневременному стилю французской моды. Джинсы с прямыми штанинами, женственная юбка миди или простое черное платье могут быть легко подняты на новый уровень изысканности с добавлением элегантной и обтекаемой пары каблуков.
Пиджак оверсайз
Базовый пиджак, который каждая француженка использует для создания стильного и безотказного образа, - это многослойный предмет гардероба, который часто бывает оверсайз. Слиться с модной парижской средой легко с помощью джинсов с прямыми штанинами, пары милых балеток, белой футболки и строгого пиджака.
Джинсы с прямыми штанинами
Пара надежных прямых джинсов из денима насыщенного цвета индиго не подведет вас, когда речь заходит о создании шикарного капсульного гардероба, вдохновленного французской модой. Удобные, элегантные и легкие в сочетании с другими базовыми вещами, они не зря есть в коллекции каждого хорошо одетого парижанина, ведь хорошо сидят и качественно выполнены.
Прозрачные черные колготки
Пара элегантных и женственных прозрачных черных колготок - это то, без чего французские модницы не обходятся зимой. Прозрачные колготки, необходимы для сохранения тепла, комфорта и изящества, когда на сцену выходит зимняя юбка или платье, всегда должны быть наготове и ждать в твоем ящике для белья, если ты хочешь иметь ухоженный вид зимой.
Атласная юбка или платье-комбинация
Атласные юбки-комбинации или платья-комбинации могут показаться немного дерзкими, но возможности для элегантного наряда, которые они предлагают, безграничны.Сочетание роскошного атласа и струящейся юбки - это верный способ добавить образу женственности и уравновешенности, если вы ищете вещи, которые кричат об изяществе.
Стильная сумка кросс-боди
В то время как роскошная дизайнерская сумка или большая сумка - это простые способы произвести впечатление с помощью выбранной вами сумочки, есть причина, почему в Париже так популярны сдержанные, трудолюбивые и шикарные сумки кроссбоди. Базовый дизайн, сочетающий в себе комфорт, универсальность и городской стиль, - отличное место для начала, когда дело доходит до сочетания сумок кросс-боди с повседневным гардеробом.