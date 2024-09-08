Парижский шик: топ-10 вещей, которые есть в осеннем гардеробе француженок

Французская мода фокусируется на минимализме, который излучает роскошь, с изысканными базовыми вещами, которые предлагают множество вариантов комбинаций. Чтобы долго не думать каждое утро, что надеть, и всегда выглядеть элегантно, обрати внимание на эти вещи - а может, стоит их включить в гардероб, пишет „Люкс.фм“.

Тренч

Тренч - это модный базовый элемент гардероба каждой стильной парижанки. Он универсальный, бесконечно шикарный. Этот предмет верхней одежды, который не подвластен времени. Это действительно стоящая инвестиция в гардероб.

Бретонский джемпер

Хотя может показаться предсказуемым носить бретонский джемпер, пытаясь подражать шикарной французской моде, легкая полосатая вязка на самом деле может создать мгновенный стильный и вневременной образ в сочетании с правильными вещами. Например, с классическими синими джинсами или приталенными брюками.

Лоферы

Это основная обувь, к которой стильные француженки тянутся десятилетиями - и которую они без особых усилий носят в течение каждого сезона. Это обувь в парижском стиле, в которой трудно не выглядеть стильно.

Белая хлопковая рубашка

Сочетание белой хлопковой рубашки, заправленной в черные брюки, изящных черных балеток и красной помады - это образ, который никогда не оставит вас равнодушной к парижскому шику. Такой мощный, но абсолютно сдержанный, этот образ вы сможете одевать снова и снова, и он вам никогда не надоест.

Элегантные каблуки

Пара основных туфель на шпильке - это обязательная вещь, если вы хотите подражать вневременному стилю французской моды. Джинсы с прямыми штанинами, женственная юбка миди или простое черное платье могут быть легко подняты на новый уровень изысканности с добавлением элегантной и обтекаемой пары каблуков.

Пиджак оверсайз