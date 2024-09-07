Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: как удалить пятна от макияжа с белой рубашки?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, как удалить пятна от макияжа.
ВОПРОС: Я очень люблю носить белые рубашки, но с белой ткани очень трудно удалить пятна от макияжа. Есть советы или секретные приемы?
Марит (28)
КАРОЛИН КУУЗИК: Результат удаления пятен будет лучше, если вы примете во внимание средство для макияжа, которое вызвало пятно. Чтобы вывести пятно от тонального крема, я использую такой трюк: заливаю пятно холодной водой и наношу сверху крем для бритья, оставляю на некоторое время и только потом стираю рубашку. Работает! Помада может быть еще более стойкой. У меня нет опыта самостоятельного удаления пятен от помады, но визажисты говорят, что хорошо помогает лак для волос. Распылите его прямо на пятно, оставьте на 15 минут, а затем смойте. Иногда я смываю пятно от макияжа средством для мытья посуды, которое хорошо помогает, если это пятно от макияжа на масляной основе.