Страсти по мини-юбке, украшения для мужчин, как заесть стресс, топ-10 автобестселлеров. Совсем скоро выходит осенний номер JANA Luxury!
23 октября выходит новый осенний номер журнала JANA Luxury. До 9 октября читатели Jana и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала БЕСПЛАТНО.
В свежем номере:
„Черный квадрат“ Казимира Малевича и цветочный Татьяны Тридворновой. Интервью со звездным флористом о том, как стать цветочной феей, сколько стоит цветочное платье, какое платье попросила у Татьяны Мэрайя Кэри и как оформить цветами ужин в Папском дворце в Авиньоне, чтобы заказчик-миллиардер пришел на свой праздник и был счастлив от цветочной красоты…
Как распрощаться с пигментацией раз и навсегда? И почему Евросоюз ограничивает использование ретинола? Об этом – в интервью с дерматологом, специалистом по безопасности косметической продукции Тийной Орасмяэ-Медер.
Страсти по мини: не бойтесь комплиментов! Звездная история мини-юбки: от Мэри Куант и Джеки Кеннеди до принцессы Дианы, Шэрон Стоун и Брижит Макрон. Созданная в 1960-х годах мини-юбка стала символом уверенности в себе, смелости, свободы, и сегодня она актуальна как никогда. Как выбирать и как носить?
Украшения для мужчин: самовыражение, талисман или инвестиция? Каффы, пусеты, броши, запонки, браслеты, жемчуг, бриллианты – что в тренде для сильной половины человечества?
Какие украшения носят современные мужчины? Журнал JANA LUXURY узнал у Андрея Данило, Андрея Титова, Гари Лямина, Дениса Коваленко, Марка-Анатолия Эйн.
Иллюзорный контроль. Непрерывный поток новостей сильно влияет на наше ментальное здоровье. В целом тревога – нормальная реакция на стресс, наша задача – научиться регулировать свое состояние. Лайфхаками делится психолог Стелла Киви.
Как правильно заесть стресс? Практические советы терапевта по питанию Александры Гаген, как вовремя поймать свой стресс, какие продукты помогут с ним бороться, минимизировать ущерб для организма и вернуть себе радость жизни.
В гости к „Джону“ и „Джеки“, картофельное гурмэ и где лучше заказывать дары моря? В Michelin Guide 2024 впервые вошли 26 ресторанов Латвии: если вы еще не успели в них заглянуть – наметим вместе маршрут гастротура по лучшим ресторанам соседей!
Голливудский гламур с нотками дзэн. Тренды ведущей мировой выставки дизайна мебели Milano Salone del Mobile 2024.
Топ-10 авто-бестселлеров. Какие автомобили предпочитают жители Европы?
Рожденный из яблок. Кальвадос: от древних греков и норманнов до „Триумфальной арки“ Ремарка и Grand Calvados Cigar Blend.
Рецепты: тост Скаген с салатом из креветок и лосось, маринованный в шотландском виски
А также самые свежие новости и лайфхаки мира моды и красоты, афиша, гороскоп и многое другое!
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр свежего номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 9 октября.
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