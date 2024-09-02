Мода и стиль
02.09.2024, 15:30

ВИДЕО | Как сделать интересную прическу для школы и университета?

 
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ФОТО: Viktoriia Lomtieva | Shutterstock

Рабочим или учебным утром хочется сделать какую-то быструю прическу, которая бы держалась и выглядела хорошо, пишет ТСН.

Фешн-блогер Audrey Anne Jean показала своим подписчикам, как сделать красивую прическу, которая подойдёт на все случаи жизни.

Что делать:

  • Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;

  • Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;

  • Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;

  • Косу немного „распушите“, чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;

  • Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;

  • При помощи другой резинки и шпилек зафиксируйте прическу. У вас должен получиться пучок.

При необходимости можете использовать специальный спрей для фиксации, чтобы прическа держалась лучше.

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