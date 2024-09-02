ВИДЕО | Как сделать интересную прическу для школы и университета?

Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;

Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;

Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;

Косу немного „распушите“, чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;

Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;