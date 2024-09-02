02.09.2024, 15:30
ВИДЕО | Как сделать интересную прическу для школы и университета?
ФОТО: | Shutterstock
Рабочим или учебным утром хочется сделать какую-то быструю прическу, которая бы держалась и выглядела хорошо, пишет ТСН.
Фешн-блогер Audrey Anne Jean показала своим подписчикам, как сделать красивую прическу, которая подойдёт на все случаи жизни.
Что делать:
Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;
Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;
Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;
Косу немного „распушите“, чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;
Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;
При помощи другой резинки и шпилек зафиксируйте прическу. У вас должен получиться пучок.
При необходимости можете использовать специальный спрей для фиксации, чтобы прическа держалась лучше.