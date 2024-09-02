Опять нечего надеть! Почему так происходит, и в чем проблема на самом деле(1)
Тебе точно знакомо это ощущение: когда ты стоишь перед открытым шкафом, из которого на тебя выпадают вещи, но ни одну из них одеть не хочется: не то настроение или они тебе просто не подходят. Почему так произошло и что делать? Рассказывает Люкс.фм.
Почему тебе нечего надеть
Ты гонишься за тенденциями
Мы, безусловно, живем в мире очень быстротечных трендов: то, что сегодня в тренде, завтра уже выглядит неактуально и даже раздражает. Например, купленную в масс-маркете юбку ты можешь миллион раз „встретить“ в ленте Instagram и просто на улице на других людях. Поэтому, одевать вещь захочется все реже и реже. С другой стороны, далеко не все могут позволить себе тяжелый люкс. Конечно, придется балансировать и насыщать гардероб базовыми вещами.
Ты - „жертва“ распродаж
Когда видишь огромную скидку на вроде бы неплохую вещь - или, по крайней мере, такую, которую можно носить дома или одеть на прогулку пару раз, - то не сдерживаешься. Еще бы! Казалось бы, почему бы не приобрести сейчас летнее платье за смешные деньги - и носить следующим летом? Штука в том, что следующим летом тебе не захочется его одеть - зато ты точно будешь смотреть в сторону новых коллекций. А купленная на сезонной распродаже вещь актуальность потеряла. К слову, это не означает, что распродажи нужно игнорировать - вместо этого обращай внимание, опять-таки, на базовые вещи.
Твой гардероб плохо организован
Иногда за проблемой „нечего надеть“ стоит просто беспорядок. Попробуй организовать вещи по категориям, а не по цветам: пиджаки развесь с пиджаками, рубашки - с рубашками, брюки - с брюками и тому подобное. Не имеешь времени? По крайней мере перебери вещи, аккуратно их сложи.
Ты не имеешь комплексного видения
Проблема может быть в том, что ты покупаешь вещи, так сказать, отдельно, и даже не представляешь, с чем их носить и куда. Поэтому попробуй в следующий раз, когда тебе понравится, скажем, чрезвычайно яркая кофточка неопределенного стиля, прежде чем идти к кассе, подумай, с чем ты сможешь ее скомбинировать.
Ты еще не нашла „свои“ вещи
Речь идет о простых, опять-таки, базовых предметах гардероба, которых не будет в трендбуках, однако именно в них ты чувствуешь себя комфортно и уверенно. Это такие вещи, как: черный тонкий джемпер, голубая рубашка, серые джинсы, пиджак, который невероятно на тебе сидит. Чем больше таких вещей будет в твоем шкафу, тем проще тебе будет утром подобрать одежду. В этих вещах ты будешь чувствовать себя уверенно целый день.