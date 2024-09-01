ФОТО | Эстонский дизайн попал на королевскую свадьбу! Шведская принцесса надела платье от модельера Лилли Яхило

Принцесса Норвегии и ее возлюбленный провели свадебную церемонию в норвежском поселке Гейрангер на берегу фьорда с высокими горами и прекрасной морской водой. Приглашены как норвежские представители голубых кровей, так и важные члены королевских семей из других стран.

Из шведской королевской семьи на свадьбе присутствовали кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также принц Карл Филипп и его супруга принцесса София. София выбрала для свадебного торжества красивое оранжевое платье, перетекающее к подолу в белый цвет в стиле омбре. К платью она подобрала туфли нейтрального цвета и минималистичную сумочку.

Внимательные любители моды заметили, что платье Софии создано эстонским модельером Лилли Яхило. Принцесса и раньше была поклонницей творчества Яхило, и решила снова надеть платье эстонского дизайнера. София надела платье модели „Maxima“ и выглядела поистине прекрасно.

София уже надевала это платье раньше. Например, принцесса надевала это же платье бренда Lilli Jahilo на церемонию вручения Нобелевской премии в конце 2022 года.