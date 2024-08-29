Смерть каблукам! Шпильки - это возраст: зумеры объявили неудобную обувь вне закона

Тренд, что обувь на высоком каблуке больше неприемлема, вызвал недоумение у многих людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год. Поколение Z решило, что ношение такой обуви на вечеринках выдает в людях „возраст“. Клубная жизнь 2024 года значительно отличается от 2000-х, и те, кто родился в 1997-2012 годах, выбирают более удобные альтернативы, чтобы не страдать от мозолей, боли и усталости в лодыжках.