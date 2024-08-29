Мода и стиль
29.08.2024, 10:30

Смерть каблукам! Шпильки - это возраст: зумеры объявили неудобную обувь вне закона

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ФОТО: New Africa | Shutterstock

Обувь — это еще одна пропасть, которая, похоже, отдаляет поколение зумеров от миллениалов. Теперь под запретом не только скинни джинсы и короткие носки, но и высокие каблуки, пишет Delfi Life.

Тренд, что обувь на высоком каблуке больше неприемлема, вызвал недоумение у многих людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год. Поколение Z решило, что ношение такой обуви на вечеринках выдает в людях „возраст“. Клубная жизнь 2024 года значительно отличается от 2000-х, и те, кто родился в 1997-2012 годах, выбирают более удобные альтернативы, чтобы не страдать от мозолей, боли и усталости в лодыжках.

Недавно в TikTok стало вирусным видео о том, как выглядят посетители почти любого бара в 2024 году. Заведение заполнено молодыми людьми, которые одеты в одинаковую „униформу“: джинсы, простую майку и удобные кроссовки. И хотя джинсы и майки являются фаворитами в том числе и миллениалов, обувь на плоской подошве — это нечто новое. Зумеры, похоже, покончили с вековой традицией ходить в клубы на каблуках, сделав выбор в пользу комфорта.

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