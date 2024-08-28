В Копли вновь пройдет фестиваль „Ночь дизайна“: в центре внимания дизайн в заброшенных и отдаленных районах

„Ночь дизайна“ - одно из крупнейших мероприятий в области дизайна в регионе, ежегодно привлекающее более десяти тысяч посетителей из Эстонии и из-за рубежа.

„В этом году мы хотим уделить внимание дизайну в заброшенных и отдаленных районах, показав, как небольшие, умные дизайнерские и культурные интервенции в сотрудничестве с местными творческими работниками, как в Эстонии, так и в десяти странах в целом, вдохнули новую жизнь в эти районы, создав среду, ориентированную на человека“, - говорит президент Эстонского союза дизайнеров и главный организатор фестиваля Илона Гурьянова.

Лучшие образцы эстонского дизайна вновь будут отмечены наградами BRUNO и представлены на выставке, экологичная мода будет показана на выставке DOM, посетителей ждет дизайн-маркет „Улица дизайна“, минимаркет SISUSTUS+, лекции PechaKucha, сателлиты по всему Таллинну, а также множество мастер-классов и выставок. Маленьких посетителей ждет увлекательная детская зона, а также, например, выставка „Милый Пиноккио“, привезенная в Эстонию в сотрудничестве с посольством Италии, которую стоит посетить и взрослым.

В рамках фестиваля пройдет международный форум и конференция по теме дизайна, на которой выступят известные эксперты в области дизайна, архитектуры и урбанистики: Камерон Синклер (США), Китти Баттер (Венгрия), Стефан Кламбанева (США) и Спирос Бофилатос (Греция).

XIX „Ночь дизайна“ пройдет с 16 по 22 сентября в квартале Крулли. Большинство мероприятий „Ночи дизайна“ бесплатны для посетителей, но есть и платные, требующие предварительной регистрации, в том числе международный форм-конференция. Полную программу мероприятий и информацию о фестивале можно найти на сайте www.disainioo.ee.