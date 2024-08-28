Мода и стиль
28.08.2024, 12:15

Стилист и дизайнер Каролин Куузик объясняет: как одежда в диагональную полоску влияет на фигуру?

 
TRIKOO 65.- Speedo, boozt.com
TRIKOO 65.- Speedo, boozt.com
ФОТО: Tootja

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, ка одежда в полоску визуально влияет на фигуру.

ВОПРОС: Я знаю, что горизонтальные полосы визуально расширяют фигуру, а вертикальные делают ее стройнее. Но как насчет диагональных полос?

Хелен (29)

КАРОЛИН КУУЗИК: С точки зрения дружелюбности к фигуре диагональные полосы - мои личные фавориты. Они делают с фигурой то же самое, что и вертикальные полосы, но сила диагональной полоски может быть использована не только в узоре, но и в нижней части юбки или подоле платья. Например, юбка или платье с асимметричным подолом делает нижнюю часть тела более стройной. Большую роль в том, что платье с запахом хорошо выглядит на фигуре, также играет диагональная линия, проходящая от плеча к талии, а затем вертикально вниз от нее.

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KLEIT 300.- Rotate Birger Christensen, boozt.com
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