Стилист и дизайнер Каролин Куузик объясняет: как одежда в диагональную полоску влияет на фигуру?

КАРОЛИН КУУЗИК: С точки зрения дружелюбности к фигуре диагональные полосы - мои личные фавориты. Они делают с фигурой то же самое, что и вертикальные полосы, но сила диагональной полоски может быть использована не только в узоре, но и в нижней части юбки или подоле платья. Например, юбка или платье с асимметричным подолом делает нижнюю часть тела более стройной. Большую роль в том, что платье с запахом хорошо выглядит на фигуре, также играет диагональная линия, проходящая от плеча к талии, а затем вертикально вниз от нее.