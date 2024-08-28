Стилист и дизайнер Каролин Куузик объясняет: как одежда в диагональную полоску влияет на фигуру?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, ка одежда в полоску визуально влияет на фигуру.
ВОПРОС: Я знаю, что горизонтальные полосы визуально расширяют фигуру, а вертикальные делают ее стройнее. Но как насчет диагональных полос?
Хелен (29)
КАРОЛИН КУУЗИК: С точки зрения дружелюбности к фигуре диагональные полосы - мои личные фавориты. Они делают с фигурой то же самое, что и вертикальные полосы, но сила диагональной полоски может быть использована не только в узоре, но и в нижней части юбки или подоле платья. Например, юбка или платье с асимметричным подолом делает нижнюю часть тела более стройной. Большую роль в том, что платье с запахом хорошо выглядит на фигуре, также играет диагональная линия, проходящая от плеча к талии, а затем вертикально вниз от нее.