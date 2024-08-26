Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает, как правильно носить рубашку: заправляя в брюки или навыпуск?

ВОПРОС: Как модно носить рубашку? Внутри или поверх брюк? И если заправлять рубашку в брюки, нужно ли добавлять еще и ремень?

Марго (32)

КАРОЛИН КУУЗИК: Классическая рубашка происходит от исподнего слоя одежды, в котором раньше еще и спали. Днем ее прятали под верхней одеждой, а низ рубашки также аккуратно заправляли в брюки или юбку. Еще несколько десятилетий назад было немыслимо выйти из дома со свободно развевающимся низом рубашки, да и сегодня рубашка, заправленная в брюки, выглядит более официально. В наши дни заправлять низ рубашки в брюки более модно, чем позволять ему свободно болтаться, но оба варианта вполне приемлемы.

Добавьте ремень, если хотите подчеркнуть талию, если вам нужен дополнительный аксессуар или если талия брюк немного велика. Ношение брюк без ремня стало нормой благодаря джинсовой индустрии, которая размещает фирменный лейбл сзади в районе пояса и иногда его не хочется скрывать ремнем.

Если вы не можете решить, как носить рубашку, то есть и третий вариант. Заправьте рубашку внутрь брюк чуть выше живота или бедра, это называется французским стилем.