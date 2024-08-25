ВИДЕО | Сразу минус 5 лет: визажист раскрыла секрет омолаживающего макияжа глаз

Если коротко, нужно как следует растушевать подводку вокруг глаз. А теперь – подробнее. „Нанеси тени для век вдоль нижних ресниц тонкой кисточкой и растушуй их. Так глаза будут выглядеть больше и моложе“, - рассказывает она.

Цвет теней, говорит визажистка, лучше выбирать под цвет глаз, не резко темного оттенка, а средней насыщенности. Темная графическая подводка вас, наоборот, состарит - все эти тонкие выразительные линии вдоль нижнего края век делают глаза меньше и подчеркивают мелкие морщинки под глазами.

„Для голубых и серых глаз лучше всего подойдут медно-коричневые оттенки, а зеленые глаза выглядят ярче, если подчеркнуть их тенями сливового или фиолетового цветов. Для карих глаз подходят все оттенки синего и фиолетового“, - делится Бет.

Эксперт также советует делать макияж не слишком ярким и драматичным: это только привлечет внимание к возрастным изменениям. „Ну и от черной подводки давно пора отказаться - это прошлый век. Исключение - тот случай, если ты рисуешь стрелки. Здесь и черный цвет уместен, и графичность“, – добавляет она.