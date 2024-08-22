ФОТО | В Nautica открылся магазин одежды Sinsay с самым большим отделом товаров для дома

„Sinsay уже много лет успешно работает в центре Nautica, и новый магазин с расширенной и обновленной концепцией предлагает покупателям более разнообразный ассортимент товаров, чем раньше. В единственном в центре Таллинна магазине Sinsay представлены коллекции женской, мужской и детской одежды, средства для макияжа и ухода за кожей, а также наши популярные товары для дома. Такого хорошего выбора товаров для дома вы не найдете ни в одном другом магазине Sinsay в Эстонии!“ – прокомментировала Светлана Малаток, генеральный директор LPP Эстония.

„Магазин Sinsay всегда был одним из любимых у наших покупателей благодаря разнообразному выбору товаров и доступным ценам. Расширяя площадь магазина, мы можем предложить нашим клиентам еще лучший опыт покупок при подготовке к учебному году, возвращении в офис и обновлении дома“, — прокомментировала руководитель центра Nautica Теана Башкирцева.

Всего Sinsay управляет 16 магазинами в Эстонии, а в ближайшие годы планируется также обновление концепций других магазинов бренда и открытие новых.

В центре Nautica работает около 60 различных магазинов, которые посещают более трех миллионов человек в год.