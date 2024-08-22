БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Кто был самой шикарной парой на приеме в Розовом саду? На ком были сапоги за 3300 евро?

Йероманс рассказывает, что если обычно ей приходится поднапрячься, чтобы найти десятку красиво одетых гостей, то на этот раз хороших образов было хоть отбавляй. „В одежде у гостей было все: как перчинка, так и легкость, но все же преобладали преимущественно светлые пастельные оттенки, что типично для лета. Я также должна признать, что в этот раз было очень сложно выбрать десятку лучших среди гостей приема в Розовом саду, потому что было много хорошо одетых людей, и в душу запали многие, о ком мне хотелось бы поговорить“, - признается дизайнер.