21.08.2024, 15:30
ТОП-10 | Идеально для Розового сада! Платья этих оттенков были особенно популярны на президентском приеме в этом году(1)
ФОТО:
Обилие платьев различных оттенков розового на приеме в Розовом саду привлекло много внимания в этом году. Этот цвет идеален для летней погоды. Понятно, что мания на розовый цвет, начавшаяся в прошлом году с популярностью фильма „Барби“, никуда не исчезла. Журнал Anne & Stiil представляет лучшие платья этих заветных оттенков.
Завоевавшая звание молодого деятеля культуры года Рита Рэй, выглядит потрясающе в платье феи с рюшами.
Уже заказано?