ТОП-10 | Идеально для Розового сада! Платья этих оттенков были особенно популярны на президентском приеме в этом году

Обилие платьев различных оттенков розового на приеме в Розовом саду привлекло много внимания в этом году. Этот цвет идеален для летней погоды. Понятно, что мания на розовый цвет, начавшаяся в прошлом году с популярностью фильма „Барби“, никуда не исчезла. Журнал Anne & Stiil представляет лучшие платья этих заветных оттенков.