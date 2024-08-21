Мода и стиль
21.08.2024, 15:30

ТОП-10 | Идеально для Розового сада! Платья этих оттенков были особенно популярны на президентском приеме в этом году

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Roosiaed 2024
Roosiaed 2024
ФОТО: Taavi Sepp

Обилие платьев различных оттенков розового на приеме в Розовом саду привлекло много внимания в этом году. Этот цвет идеален для летней погоды. Понятно, что мания на розовый цвет, начавшаяся в прошлом году с популярностью фильма „Барби“, никуда не исчезла. Журнал Anne & Stiil представляет лучшие платья этих заветных оттенков.

Завоевавшая звание молодого деятеля культуры года Рита Рэй, выглядит потрясающе в платье феи с рюшами.

Такие туфли на каблуке и платье явно хотела бы иметь в своем гардеробе Марго Робби, сыгравшая главную героиню фильма „Барби“.

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