ТОП-10 | Crème de la Crème! Самые стильные гости президентского приема в Розовом саду

Нет ничего лучше людей, которые остаются верны своему стилю. Художница Марта Ваарик одета в платье личного дизайна молодого модельера Карла-Кристофа Ребане. Из-под платья выглядывают огромные ботинки на платформе Rick Owens. Не каждому пойдет что-то подобное, ну в случае Марты в этом можно сомневаться.