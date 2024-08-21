21.08.2024, 10:30
ТОП-10 | Crème de la Crème! Самые стильные гости президентского приема в Розовом саду(18)
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В этом году прием в Розовом саду проходил в прекрасный солнечный день. Также ярко сияли и гости мероприятия. Журнал Anne & Stiil выбрал самые стильные наряды приема.
Нет ничего лучше людей, которые остаются верны своему стилю. Художница Марта Ваарик одета в платье личного дизайна молодого модельера Карла-Кристофа Ребане. Из-под платья выглядывают огромные ботинки на платформе Rick Owens. Не каждому пойдет что-то подобное, ну в случае Марты в этом можно сомневаться.
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