Мода и стиль
21.08.2024, 10:30

ТОП-10 | Crème de la Crème! Самые стильные гости президентского приема в Розовом саду

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Roosiaed 2024
Roosiaed 2024
ФОТО: Taavi Sepp

В этом году прием в Розовом саду проходил в прекрасный солнечный день. Также ярко сияли и гости мероприятия. Журнал Anne & Stiil выбрал самые стильные наряды приема.

Нет ничего лучше людей, которые остаются верны своему стилю. Художница Марта Ваарик одета в платье личного дизайна молодого модельера Карла-Кристофа Ребане. Из-под платья выглядывают огромные ботинки на платформе Rick Owens. Не каждому пойдет что-то подобное, ну в случае Марты в этом можно сомневаться.

Женственному летнему платью от Iris Janvier прекрасного бледно-желтого цвета прибавляют праздничности пышные рукава-фонарики.

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