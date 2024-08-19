Стильные 4 летних тренда в одежде, которые останутся с нами осенью 2024 года

Леопард

Леопардовый принт довольно долго остается в моде, и лето 2024 года не стало исключением. Он снова стал ключевым элементом гардероба. Благодаря этому принту любой образ будет иметь нотку элегантности, дерзости и сексуальности. Попробуй скомбинировать леопардовую юбку или джинсы, которые были популярны этим летом, с нейтральным джемпером для создания гармоничного образа.

Юбка-баллон

Юбка-баллон с ее объемной формой, похожей на одуванчик, стала важным элементом летнего гардероба многих модниц. Осенью юбку-баллон можно носить с плотными цветными колготками - необходимым аксессуаром холодного времени года. Застилай ее с более приталенным верхом, таким как джемпер, рубашка или кардиган.

Легкие и прозрачные ткани

Легкие, воздушные прозрачные ткани, такие как шифон и органза, были очень популярны этим летом. Они создавали образ невесомым и романтичным. Осенью тренд на прозрачность сохранится, но будет дополнен многослойностью, что станет преимуществом. Надень сверху объемный жакет, кардиган или жилет, чтобы тебе было комфортно и тепло прохладными осенними вечерами.

Банты

Банты стали самым модным аксессуаром этого лета. Они украшали платья, блузки и даже прически, добавляя образам романтичности и игривости. Осенью банты останутся в моде, делая наши теплые пальто и свитера более утонченными и элегантными.