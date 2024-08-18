Названы цвета, которые старят женщину после 40: откажитесь от них(3)
Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть молодо, однако не все знают, как это сделать, особенно после 40 лет. На самом деле, все очень просто. Оказывается, что визуально скинуть лет 10 можно с помощью правильно подобранных вещей.
УНИАН рассказывает, как не выглядеть теткой в 40 лет.
Какие цвета в одежде старят женщину - запомните их
Очень часто женщины после 40 выбирают или слишком темные, или слишком яркие цвета. Стилисты же не рекомендуют впадать из крайности в крайность. Лучше подобрать цвет одежды именно под ваш тип кожи и внешности.
Запомните цвета, которые вас только старят:
темно-коричневый
серо-бежевый
оранжевый
бордовый
фиолетовый
красный
черный
Если говорить о том, что визуально старит женщину, то это именно эти оттенки цветов. А вот, чтобы выглядеть более молодо, стоит подбирать пастельные цвета. Они подчеркнут вашу женственность.
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Мы поговорили о цветах, а теперь перейдем к фасонам. Чтобы не прибавлять себе возраст, откажитесь от спортивных костюмов, оверсайз, блуз с черно-белым принтом, приталенной одежды и колготок кремового цвета.
Лучше выбирайте брючные костюмы прямого кроя, например. Юбки длины макси идеально будут сочетаться с футболками или однотонными блузами. Сочетайте это с лоферами или кедами, и тогда от вас невозможно будет оторвать глаз.
Прислушаясь к этим советам, вы сможете создать свой идеальный образ, в котором будете выглядеть молодо и стильно.